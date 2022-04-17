Teravih namazına giderken yolun karşısına geçmeye çalışan kadına cip çarptı: 1 ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Teravih namazına giderken yolun karşısına geçmeye çalışan kadına cip çarptı: 1 ölü

17.04.2022 23:27

Teravih namazına giderken yolun karşısına geçmeye çalışan kadına cip çarptı: 1 ölü Doktorun yaya geçidinde çarptığı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti Karabük'te meydana gelen trafik kazasında teravih namazına giden kadın yaya geçidinden yolun karşısına geçtiği sırada cipin...

Teravih namazına giderken yolun karşısına geçmeye çalışan kadına cip çarptı: 1 ölü

Doktorun yaya geçidinde çarptığı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

KARABÜK - Karabük'te meydana gelen trafik kazasında teravih namazına giden kadın yaya geçidinden yolun karşısına geçtiği sırada cipin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza Balıklarkayası kavşağında meydana geldi. Çalıştığı KYK yurdundan çıkıp Teravih namazı için camiye gittiği öğrenilen Fatma Kılınç kavşakta yaya geçidinden yolun karşısına geçtiği sırada, Karabük istikametinden Safranbolu'ya seyir halinde olan ve özel bir hastanede doktor olan Emin C.'un kullandığı 78 AAH 478 plakalı cipin çarpması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 ekipleri tarafından Özel Medikar Hastanesine kaldırılan Kılınç, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Kaza sonrası sürücü ifadesi alınmak üzere karakola getirilirken, polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası cip çekici yardımı ile otoparka kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

YORUMLAR
500
Ağrı'da yürek yakan kaza! 5 kişinin can verdiği kazada ölen kadın 8 aylık hamileymiş Ağrı'da yürek yakan kaza! 5 kişinin can verdiği kazada ölen kadın 8 aylık hamileymiş Siirt'te şarampole yuvarlanan traktördeki çocuk öldü 2 kişi yaralandı Siirt'te şarampole yuvarlanan traktördeki çocuk öldü 2 kişi yaralandı

Karabük, Teravih, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Teravih namazına giderken yolun karşısına geçmeye çalışan kadına cip çarptı: 1 ölü - Son Dakika


Son Dakika
23:10 İftar çadırı önünde saç saça baş başa kavga ettiler! O anlar saniye saniye kamerada
23:08 TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'den iddialı hedef: 60 günde 30 bin üye kaydı olmazsa genel başkanlığı bırakırım
23:07 Giresunspor karşılaşmasının ardından Beşiktaş cephesinde isyan: Uçakları çıkarırken 3 dakika geçti
22:26 Beşiktaş, Giresunspor engelini geçemedi! Karşılaşma berabere bitti
21:58 Hande Sarıoğlu, Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'la fena dalga geçti!
21:43 Şarkıcı Demet Akalın, Erdoğan'dan müzik yasağının kaldırılmasını rica etti
21:41 Hababam Sınıfı filmiyle tanınan Cengiz Nezir'den yıllar sonra itiraf etti! Oyunculuğu bırakmasına neden olan olayı anlattı
20:59 Ne Fenerbahçe ne Beşiktaş, Luis Suarez teklifi kabul etti, işte yeni takımı!
20:51 Ülkemizdeki 17 Nisan günü koronavirüs sebebiyle 17 kişi vefat etti, 3 bin 268 yeni vaka tespit edildi
20:28 HDP'li vekil duyurdu: Van'da ataması yapılmayan öğretmen yaşamına son verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 23:41:27. #1.13#
SON DAKİKA: Teravih namazına giderken yolun karşısına geçmeye çalışan kadına cip çarptı: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement