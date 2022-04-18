Teravih namazına giderken cipin çarptığı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Teravih namazına giderken cipin çarptığı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

18.04.2022 00:23

Karabük'te yaşanan trafik kazasında teravih namazına giden bir kadın yaya geçidinden yolun karşısına geçtiği esnada cipin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Karabük'te Balıklarkayası kavşağında meydana gelen kazada, çalıştığı KYK yurdundan çıkıp Teravih namazı için camiye gittiği öğrenilen Fatma Kılınç kavşakta yaya geçidinden yolun karşısına geçtiği sırada, Karabük istikametinden Safranbolu'ya seyir halinde olan ve özel bir hastanede doktor olan Emin C.'un kullandığı 78 AAH 478 plakalı cipin çarpması sonucu ağır yaralandı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

İhbar üzerine olay yerine 112 ekipleri tarafından Özel Medikar Hastanesine kaldırılan Kılınç, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Kaza sonrası sürücü ifadesi alınmak üzere karakola getirilirken, polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası cip çekici yardımı ile otoparka kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Teravih namazına giderken cipin çarptığı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Teravih namazına giderken cipin çarptığı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
Teravih namazına giderken cipin çarptığı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti
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Safranbolu, Karabük, Teravih, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Teravih namazına giderken cipin çarptığı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Teravih namazına giderken cipin çarptığı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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