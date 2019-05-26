Son Dakika Haberleri: Teravih namazına giderken trenin altında kaldı

Teravih namazına giderken trenin altında kaldı

6 saat önce

Karabük'te teravih namazına giderken raylarda düşen yaşlı adam yük treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Teravih namazına giderken trenin altında kaldı, System.String[]
Karabük'te teravih namazına giderken raylarda düşen yaşlı adam yük treninin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay Aşağı Kızılcaören köyünde teravih namazı için camiye giden 76 yaşındaki Mecit Özer, patika yoldan demir yolundan geçtiği sırada dengesini kaybedip raylara düştü. Bu sırada KARDEMİR'den Kayseri'ye Kangal demiri yüklü 23039 sayılı yük treni raylardaki yaşlı adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan ve ayakları kopan Özer vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Özer, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kazayla ilgili tahkikat başlattı. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 12:17 Kaynak: İHA
Kızılcaören, Karabük, 3. Sayfa
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