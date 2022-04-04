Teravih namazından evine dönerken otomobil çarptı - Son Dakika
Üye Girişi

Teravih namazından evine dönerken otomobil çarptı

04.04.2022 12:54
Teravih namazından evine dönerken otomobil çarptı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre akşam Teravih namazı sonrasında evine gitmek için camiden çıkan Niyazi Kılıç ilçe merkezinden geçmekte olan D-100 karayolunu karşıdan karşıya geçerken sürücü E.K idaresindeki 34 YB 0022 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ambulansla İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Niyazi Kılıç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bir süre trafiğe kapatılan yol trafik ekiplerinin gerekli incelemeleri sonrası normal akışına döndü. Kaza yapan sürücü gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ERZURUM

YORUMLAR
500

Hisarcık, Erzurum, Teravih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Teravih namazından evine dönerken otomobil çarptı - Son Dakika


Son Dakika
12:47 Ticaret Bakanı Muş dış ticaret rakamlarını açıkladı: Tüm zamanların en yüksek mart ayı ihracat rakamı
12:45 34 yaşındaki Çağlar Ökten ile evlenmeye hazırlanan Seda Sayan'dan nikah öncesi yüz ve gıdı rötuşu
12:28 Son Dakika: Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası!
12:28 Şahan Gökbakar'dan enflasyon açıklaması: Bakın yine tüm rakamlar Trabzonspor'un şampiyonluğunu gösteriyor
12:14 Yük gemisi, Haydarpaşa'da karaya oturdu! Bölgeye ekipler sevk edildi
12:03 Batshuayi'yi herkes eleştirirken o sahip çıktı: Fener alsın çok isterim
12:03 Ekonomik kriz kitapları vurdu, sadece tek bir tür etkilenmedi!
11:59 Enflasyon açıklandı, memur ve emekli zam farkı belli oldu: İşte o oranlar!
11:52 Diyanet çalışanlarının sendikası minber dokunulmazlığı istedi!
11:46 Almanya'da Rus kökenlilere yönelik düşmanlık endişelendiriyor: Berlin'de Rus nefretine karşı eylem yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 13:01:35. #1.13#
SON DAKİKA: Teravih namazından evine dönerken otomobil çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement