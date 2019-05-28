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Teravih vakitlerinde evlerden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

3 saat önce

Kırşehir'in Kaman ilçesinde teravih vakitlerinde ikametlerden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı.

Teravih vakitlerinde evlerden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı, System.String[]
Kırşehir'in Kaman ilçesinde teravih vakitlerinde ikametlerden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı.
Kaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı mahallelerde 6 ikamette akşam saatlerinde yaşanan hırsızlık olaylarının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, ilçe merkezinde hırsızların vatandaşların teravih namazına gittikleri saatlerde ve sahur öncesi ikametlere girerek değerli ve ziynet eşyalar ile teknolojik aletleri alarak kayıplara karıştıklarını belirledi.
4 devriye ekip oluşturularak, gece saatlerinde mahalle aralarında dolaşan polisler, plakasız bir otomobilin müstakil evin önünde dolaştığını gördü. Polisleri fark edip aracıyla kaçan sürücü, Ankara istikametine ilerlerken durduruldu.
Otomobil sürücüsü K.K'nin üstünde ve otomobilde yapılan aramada ikametlerden çalındığı belirlenen tablet, elektronik aletler, ziynet eşyaları, parfümler, takılar, makyaj malzemeleri ve ikamet sahiplerinin kimlikleri bulundu.
Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifade işlemleri tamamlanan K.K, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
İlçede K.K. ile hırsızlık yaptığı belirlenen S.M'nin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:49 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Kırşehir, Kaman, Güncel
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