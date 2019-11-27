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Terazi hırsızı kameraya yansıdı

6 saat önce

Terazi hırsızı kameraya yansıdıANKARA - Başkentte elektronik teraziyi çalmaya çalışan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

Terazi hırsızı kameraya yansıdı

ANKARA - Başkentte elektronik teraziyi çalmaya çalışan hırsız güvenlik kamerasına yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir markette bulunan elektronik teraziyi çalıp kaçmaya çalışan hırsız, tökezleyip ayağı takılınca teraziyi bırakarak kayıplara karıştı. Kızlarpınarı caddesinde bir markete müşteri gibi gelerek meyve tezgahında bulunan elektronik teraziyi dakikalarca gözleyen hırsız, uygun vakti yakaladığında elektronik teraziyi alıp kaçmaya çalıştı. Kaçarken ayağı tökezleyerek yere düşen hırsız, çaldığı elektronik teraziyi bırakarak kayıplara karıştı.

Terazi hırsızı kameraya yansıdı

Keçiören, Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 06:33 Kaynak: İHA
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