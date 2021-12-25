Terazi hırsızı yakalandı - Son Dakika

Diyarbakır'da geçtiğimiz gece geç saatlerde pazarcılıkla uğraşan Hüseyin Tosun'na ait araçta bulunan teraziyi alıp kayıplara karışan hırsızlık şüpheli Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından 12 saat geçmeden yakalandı. Şahısla birlikte pazarcıya ait teraziye polis el koyarak sahibine teslim etti.

Hırsızlık olayı, Bağlar ilçesi Lezgin Avcı Caddesi üzerinde meydana gelmiş, pazarcılık yapan Hüseyin Tosun, aracını pazarın kurulacağı cadde üzerine bırakması sonrası hırsız, gece 02.10 sularında araçları kontrol ettikten sonra gözüne kestirdiği minibüsün camını taşla kırmış ve daha sonra cebinden çıkardığı bıçakla minibüsün kapısını açarak içindeki teraziyi alıp kayıplara karışmış o anlar ise güvenlik kamerasına yansımıştı.

Şahıs 12 saat geçmeden polis tarafından yakalandı

Yaşanan olay üzerine Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde olayın üzerinden 12 saat geçmeden şahsın kimliğini güvelik kamerası görüntüleriyle tespit ederek çaldığı teraziyle birlikte gözaltına aldı.

Terazi pazarcıya teslim edildi

Polis, hırsızlık şüphelisi şahıs hakkında 'mala zarar verme ve kendisine ait olmayan eşyayı çalmak' suçunda işlem yaptı. Şüpheli şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği öğrenilirken, bulunan terazi ise Hüseyin Tosun isimli pazarcıya teslim edildi. - DİYARBAKIR