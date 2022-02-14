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Terazileri arızalı çıkan pazarcılara cezai işlem uygulandı - Son Dakika

Terazileri arızalı çıkan pazarcılara cezai işlem uygulandı

14.02.2022 14:15
Terazileri arızalı çıkan pazarcılara cezai işlem uygulandı

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede kurulan Laleli Pazaryerinde terazi denetimi yaptı.

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede kurulan Laleli Pazaryerinde terazi denetimi yaptı. Denetimde arızalı çıkan 2 teraziye el konulup cezai işlem uygulandı.

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tüketicilerin korunması amacıyla başlattığı denetimleri sürdürüyor. Ekipler, Laleli Pazaryerinde terazi denetimi gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri, pazarcı esnafının terazilerini denetleyerek beyanname ve ayar kontrolü yaptı. Denetimde satıma uygun olmayan 2 adet teraziye el koyan zabıta ekibi, cezai işlem de uyguladı. Denetimlerin hız kesmeden devam edeceği belirtildi. - MANİSA

Terazileri arızalı çıkan pazarcılara cezai işlem uygulandı
Terazileri arızalı çıkan pazarcılara cezai işlem uygulandı

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Yunusemre Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Terazileri arızalı çıkan pazarcılara cezai işlem uygulandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Terazileri arızalı çıkan pazarcılara cezai işlem uygulandı - Son Dakika
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