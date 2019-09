Tercan Baraj Gölünde yıllık 349 ton Alabalık üretiyor

Tercan Baraj Gölünde su ürünleri alabalık tesisi kuran üretici Şükrü Adam, yıllık 349 ton Alabalık üretiyor.



Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, Tercan Baraj Gölünde yıllık 349 ton Alabalık üretilen tesisleri ziyaret etti.



Şahin, üretici Şükrü Adam ile birlikte tesisleri gezerek denetimde bulundu.



İl Müdürü Şahin, Erzincan sınırları dahilinde su kaynakları potansiyelinin verimli şekilde kullanılması, su ürünleri yetiştiriciliğinde sürdürülebilirliğin sağlanarak kaliteli/güvenli gıda temini için, su ürünleri yetiştiriciliğinin önem arz ettiğini ifade ederek, "Erzincan'da 9 adet kara tesisi, 10 adet ağ kafes tesisi olmak üzere toplamda 19 adet üretim tesisi bulunmaktadır. Artan talep ile imkanlar varlığında bu sayının sonraki yıllarda da artması beklenmektedir. Mevcut tesisleri ve imkanlarıyla önemli potansiyele sahip Erzincan bölgesi için tatlı su balıkçılığında da gelecek vadediyor. Ekiplerimiz de mevcut tesislere düzenli ziyaretlerde bulunarak kalitenin korunması ve üretimin sürdürülebilirliği için çeşitli kontroller yapıyorlar. Bu kapsamda Tercan Baraj Gölünde bulunan su ürünleri alabalık tesisine de ziyarette bulunduk" dedi.



Ziyaret ve kontrollerde üreticilerle sektör sorunları ve desteklemeleri ile ilgili fikir alış-verişinde bulunduklarını kaydeden Şahin, "İlimizde su ürünleri ile ilgili işletmelerin yaygınlaştırılması çalışmalarının devam edecek. İl Müdürlüğü bünyesinde çalışan su ürünleri mühendisleri her sorunuza cevap vermek için hazırlar. Gerek yeni yapılacak olan işletmeler konusunda olsun gerekse de tesislerin işleyişleri ile ilgili karşılaştığınız problemlere kadar her konuda size yardım edeceğimizden şüpheniz olmasın. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak her zaman üretici ve üretimden yana olduğumuzu ifade etmek isterim. Ülkemize değer katan tüm üreticilere teşekkür ederim" diye konuştu. - ERZİNCAN