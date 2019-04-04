Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin Göreve Başladı

Erzincan'ın Tercan Belediye Başkanlığına seçilen AK Partili Lokman Gültekin mazbatasını alıp, görevine başladı.

Erzincan'ın Tercan Belediye Başkanlığına seçilen AK Partili Lokman Gültekin mazbatasını alıp, görevine başladı.



Tercan'da seçim sonuçlarının kesinleşmesiyle başkan seçilen Gültekin, mazbatasını aldı. Göreve başlayan Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin, "Halkımızla birlikte mazbatamızı aldık. İlçemizin daha iyi bir noktaya gelmesi için ekip olarak çalışacağız.



17 yıllık iktidarımız döneminde partimizin göstermiş olduğu icra atlardan bahsettik. Bizim yapacaklarımızı anlattık. Bizler de bundan sonraki süreçte hemşerilerimizi mahcup etmemek adına ekibimizle gece gündüz çalışacağız. Koltuğa ve makama oturmak için gelmedik. Bugünden itibaren tüm halkımızla, gençlerimizle birlikte çalışmaya başlayacağız" değerlendirmesinde bulundu. - ERZİNCAN

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