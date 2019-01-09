Son Dakika Haberleri: Tercan'da Bayan Kültür Evi Yapılıyor

Tercan'da Bayan Kültür Evi Yapılıyor

53 dakika önce

Erzincan'ın Tercan ilçesinde bayan kültür evi yapılıyor.

Tercan'da Bayan Kültür Evi Yapılıyor, System.String[]
Erzincan'ın Tercan ilçesinde bayan kültür evi yapılıyor. Mülkiyeti Tercan Belediyesi'ne ait Mamahatun Mahallesi sınırları içinde bulunan ve Tarihi Tercan Konağı olarak bilinen Tarihi Tercan evinin bayan kültür evi olarak yapımına başlanıldı.

Tercan Belediyesi ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA)'nın sosyal altyapı ve turizm altyapısının geliştirilmesi mali destek programı kapsamında "Somut Kültürel Miras Kadın Dostu Mekana Dönüşüyor" projesi kapsamında yapılan çalışmalarda Tercan Belediyesi ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı arasında yapılan sözleşmeden sonra Tercan Belediyesi tarafından ihalesi yapılan Bayan kültür Evi Restorasyon çalışmaları başladı.

Yüklenici firma tarafından restorasyon çalışmalarına başlanılan Tercan Bayan Kültür evi şartname gereği 26 Şubat 2019 tarihinde bitirilerek teslim edilecek.

Konuyla ilgili konuşan Tercan Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, "Bayan kardeşlerimize yönelik güzel bir projeyi hayata geçireceğiz. İlçenin tarihini ve kültürünü yansıtacak. Kültür Evi'ne gelecek olan bayanlar, boş zamanlarını değerlendirip çeşitli el sanatlarına katılarak üretime katkı sağlayacak. Kadınlar, burada kendilerinin ürettiği her türlü ürünü pazarlama imkanı bulacak. Yetişkin kütüphanesi, çocuk oyuncakları ve çocuk kütüphanesinin de bulunduğu Bayan Kültür Evinde Tercan kültüründe yer alan ürünler bulunacak" dedi.

İlçemiz bayanlarla güçlenecek

Bayanlara yönelik çok amaçlı kullanılacak Kültür Evinin hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunan Başkan Mehmet Yılmaz, tarihi ve kültürel değerleri içinde barındıran ilçeye ait eserlerin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla Kültür Evinin açılışını iki ay sonra gerçekleştireceklerini kaydetti. Başkan Yılmaz, "Bayanların üretime katılmaları ile güçlenen ilçemiz restorasyonuna başladığımız bayan kültür evimiz ile daha da güçlenecek. Kadınlarımızın topluma kazandırılması açısından bir an evvel burayı bitirmeye çalışıyoruz İyi ki varsınız ve yanımızdasınız" dedi.

Başkan Yılmazı, kadınların sosyal ve ekonomik hayata kazandırılması için yapılan çalışmaları önemsediğini belirten Başkan Yılmaz, "Böyle özel bir yeri yapmaya başlamaktan da ayrıca gurur duyuyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:08 Kaynak: İHA

Erzincan, Tercan, Güncel
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