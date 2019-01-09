Son Dakika Haberleri: Tercan'da Çocukların Kardan Adam Keyfi

Tercan'da Çocukların Kardan Adam Keyfi

56 dakika önce

Erzincan'ın Tercan ilçesinde yağan kar yağışı sonrası çocuklar kardan adam yaparak karın keyfini çıkardı.

Tercan'da Çocukların Kardan Adam Keyfi, System.String[]
Erzincan'ın Tercan ilçesinde yağan kar yağışı sonrası çocuklar kardan adam yaparak karın keyfini çıkardı.

Tercan ilçesinde Kar yağışı hayatı bir taraftan olumsuz etkilerken diğer taraftan da keyifli anlar yaşattı. Kar yağmasına en çok sevinen çocuklar ise önce kartopu oynadı, daha sonra ise kardan adam yaptı. Yaptıkları kardan adamı güzel bir şekilde süsleyen çocuklar, yaptıkları kardan adamla daha sonra fotoğraf çektirdi. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:08 Kaynak: İHA

Erzincan, Kar, Tercan, Güncel
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