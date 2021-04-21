Tercan'da İlçe Özel İdaresinin yeni hizmet binası inşaatı hızla devam ediyor - Son Dakika

Tercan'da İlçe Özel İdaresinin yeni hizmet binası inşaatı hızla devam ediyor

Tercan İlçe Özel İdaresi yeni hizmet binası inşaatı devam ediyor.

Tercan İlçe Özel İdaresi yeni hizmet binası inşaatı devam ediyor. Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, İlçe Özel İdaresi şantiyesini ziyaret ederek yapımı devam eden yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu. İlçe Özel İdare Şantiye Şef vekili Fahri Kaya'dan yürütülen çalışmalar ve yapılan işler hakkında bilgi alan Kaymakam Musa Kazım Çelik, şantiye personeline özverili çalışmalarında dolayı teşekkürlerini iletti. - ERZİNCAN

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 362 kişi vefat etti, 61 bin 967 yeni vaka tespit edildi

Yeni bakanlar TBMM'de yemin etti, AK Parti'nin yeni vekil sayısı değişti

Bilim Kurulu Üyesi Turan'dan tam kapanma açıklaması: Tam kapanma önemli bir seçenek, çünkü hastaları kaybediyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevini devralan Derya Yanık: Milletimize karşı bir borcumuz var

Pusuya düşürülüp kurşunların hedefi oldu! Delik deşik edilen araçtan kanlar içinde çıkarıldı

Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk devresinde gol sesi çıkmadı! Canlı anlatım

Son Dakika: Kısa çalışma ödeneği uygulaması haziran sonuna kadar devam edecek

Davutoğlu'ndan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık için dikkat çeken paylaşım