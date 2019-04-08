Tercan'da "Kültürel Değerlerimiz" Sergisi

Erzincan'ın Tercan ilçesi Mehmet Kutsi Beğdeş İlkokulu 4/A sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Kübra Tuğçe Bingöl Tarafından milli, manevi ve kültürel değerlerin korunması ile geliştirilmesi için başlanan Kültürel Değerlerimiz projesinin sunumunu gerçekleştirerek sergi açtılar.

Erzincan'ın Tercan ilçesi Mehmet Kutsi Beğdeş İlkokulu 4/A sınıfı öğrencileri, öğretmenleri Kübra Tuğçe Bingöl Tarafından milli, manevi ve kültürel değerlerin korunması ile geliştirilmesi için başlanan Kültürel Değerlerimiz projesinin sunumunu gerçekleştirerek sergi açtılar.



Sosyal Bilgiler Kültür ve Miras Ünitesi ailesi ve çevresindeki milli kültürü yansıtan ögeleri araştırarak örnekler verir kazanımı ile ilgili kültür ögelerinden ev eşyaları ile ilgili evlerinden getirmiş oldukları eşyalar ile sergi oluşturdu. Bu çalışmayı sınıfta sergileyerek mini müze oluşturdular.



Projeyle ilgili konuşan sınıf öğretmeni Kübra Tuğçe Bingöl, "Ülkemizin kültürel değerlerini öğrencilere öğretebilmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla bir milletin bütünlüğünü sağlayan ve onu diğer milletlerden ayıran yegane unsur kültürdür. Geçmişten günümüze kuşaktan kuşağa taşıdığımız değerlerimizin tümü milli kültürümüzün yapı taşlarıdır. Bizler yaptığımız program ve açtığımız sergiyle bizim milli kültürel mirasımızı daha öteye taşımayı amaçladık. Bu çalışmamız uzun soluklu bir projeydi. Kasım ayında Sosyal Bilgiler dersinde kültür ve miras öğrenme alanını işlemeye başladığımızdan itibaren bu projenin içindeyiz. Tabi ki birde bundan önce hazırlık aşaması vardı. Öncelikle öğrencilerimizle kültür ve miras öğrenme alanını işlerken bizim kültürümüzde yeri olan Nasrettin Hoca, Karagöz ve Hacivat, halk oyunları, Aşuk ile Maşuk, Semazen ve Mevlana ile ilgili etkinlikler yaptık. Sergimizde öğrencilerimiz el sanatları, yöresel kıyafetler, bakırcılık, hat sanatı, çömlekçilik, halı kilim ve heybe dokumacılığı, sepetçilik ve cam sanatı ile ilgili sergimizi ziyaret edenleri bilgilendirdiler. Böylece katılımcılardan olumlu notlar aldık. Bu da bizleri mutlu etti" diye konuştu. - ERZİNCAN

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