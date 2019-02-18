Son Dakika Haberleri: Tercan'da Kurtuluş Coşkusu

Tercan'da Kurtuluş Coşkusu

1 saat önce

17 Şubat Tercan'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Tercan Kaymakamlığı Bahçesindeki Atatürk Anıtına çelenk sunumu yapıldı.

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17 Şubat Tercan'ın Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Tercan Kaymakamlığı Bahçesindeki Atatürk Anıtına çelenk sunumu yapıldı.

Gerçekleştirilen törene Tercan Kaymakamı Kürşad Karaca Cumhuriyet Savcısı Meryem Seda Bütün, Tercan Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Siyasi Parti temsilcileri askeri, sivil erkan ve vatandaşlar katıldı.

Tören, Tercan Kaymakamı Kürşad Karaca, Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başladı. Ardından saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okundu.

Etkinlikler kapsamında Tercan Mamahatun Atlı spor ile Erzurum Yarımca Atlı Spor arasında oynanan cirit müsabakası vatandaşların yoğun katılımıyla nefesleri kesti. Tören havai fişek gösterisi ile sona erdi. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:13 Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, Tercan, Güncel
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