Tercan'da kurtuluş mücadelesi canlandırıldı - Son Dakika

Erzincan'ın Tercan ilçesinin düşman işgalden kurtuluşunun 102. yıldönümü kutlamaları kapsamında kurtuluş mücadelesi canlandırıldı. Kar üzerinde canlandırılan kurtuluş mücadelesi yüzlerce vatandaş tarafından heyecanla izlendi.



Tercan'ın düşman işgalden kurtuluşunun 102. yıl etkinlikleri Kaymakamlık bahçesinde bulunan Atatürk Anıtına çelenk konulması ile başladı. Kervan saray önündeki tören alanında tüm şehitler için dua edilmesinin ardından program protokol konuşmaları ile devam etti. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin, "Tercan'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümünde bizimle beraber olduğunuz için bizim buruk sevincimizi paylaştığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bugün 17 Şubat Tercan'ımızın gurur günü bugün Tercanlımızın esareti kabul etmeyeceği bir gün, bu kutlu gün buram buram şehit kokan gün vatanımızın kıymetini bilenlere kutlu olsun" diye konuştu.



Protokol konuşmalarının ardından Tercan'ın Ermeni çeteleri ile yapılan kurtuluş mücadelesi canlandırıldı. Havanın çok soğuk olması halinde 115 kişi temsili kurtuluş mücadelesinde görev aldı. İlk olarak Türk askeri ve milis kuvvetleri Köroğlu dağlarından indi. Ermeni çeteleri ile çatışma haline giren milis güçleri Türk bayrağını savaş yerinin ortasında dalgalandırıldı. Mücadelenin zafer nişanesi olarak Türk bayrağı Erzincan Valisi Ali Arslantaş'a teslim edildi. Kar üzerinde yapılan temsili canlandırmayı yüzlerce vatandaş heyecanla izledi.



115 kişinin temsili canlandırmada görev aldığını ifade eden Erzincan Valisi Ali Arslantaş, "Tercan'ın kurtuluşunda bir mizansen düzenlendi. 115 Tercanlı hemşerimiz gencimiz burada görev aldı. Bu soğuk günde atalarının yapmış olduğu ecdadın yapmış olduğu kahramanları canlandırdılar. Ben onların hepsini tek tek tebrik ediyorum özellikle biz ilçeye girerken karşı dağdan karları yararak aşağı doğru milis kuvvetleri canlandıranlar bu soğukta şuur ile canlandırmayı yaptılar ben hepsine teşekkür ediyorum. Bütün Tercanlıların kurtuluş günlerini tebrik ediyorum" dedi.



Etkinliğe Erzincan Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır ve Süleyman Karaman, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Tercan Kaymakamı Kürşat Karaca, Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin, Erzincan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş, İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. - ERZİNCAN