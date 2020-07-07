Tercan'da psikososyal destek ekibi tarafından depremden etkilenen vatandaşlar için alan taraması... - Son Dakika

Erzincan'ın Tercan ilçesi, köy ve mezralarında 14 Haziran'da meydana gelen merkez üssü Karlıova olan deprem sonrasında psikososyal destek ekibi tarafından alan taraması yapıldı.

Konuyla ilgili Erzincan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan basın açıklamasında şu bilgilere yer verildi:

"14 Haziran saat 17.24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5,7 büyüklüğünde meydana gelen depremin ilimiz Tercan ilçesine bağlı köylerde de hissedildiği ve buna bağlı olarak bazı konutlarda hasar görüldüğü tespit edilmiştir. AFAD ekipleriyle kurulan koordinasyon neticesinde hasar gören köy ve mahalle isimleri belirlenerek depremden etkilenen vatandaşlarımızın en kısa sürede normal yaşamlarına dönmelerini sağlamak ve baş etme kapasitelerini güçlendirmek amacıyla oluşturulan psikososyal destek ekibi tarafından Tercan ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi, Başbudak, Esenevler, Dallıca, Beşgöze, Gökpınar, Ilısu, Kalecik, Kemerçam, Konarlı, Kurukol, Kuzuören, Küllüce, Oğulveren, Sarıkaya, Yalınkaş, Yaylım köyleri ve mezraları olmak üzere 128 hane ziyaret edilerek yapılan alan taraması sonucunda başta psikososyal destek olmak üzere bakanlığımız hizmet modellerinden "Evde bakım yardımı ve engelli aylığı" kapsamında yararlanabilecek 12 vatandaşımız heyet raporu alınması yönünde hastaneye yönlendirilmiş olup; 3 aile ise SED yönünden değerlendirilmiştir. Evleri hasar gören vatandaşlara AFAD tarafından konteynır ve çadır yardımında bulunulduğu; ailelerin ihtiyaçları dahilinde müdürlüğümüz ve paydaş kurumlarda verilen hizmetler hakkında bilgilendirme yapılarak, ailelerin talepleri doğrultusunda ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gerekli yönlendirme yapılmıştır." - ERZİNCAN