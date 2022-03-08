Tercan'da tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Tercan'da tır devrildi: 1 yaralı

08.03.2022 18:44
Tercan'da tır devrildi: 1 yaralı

Erzincan'ın Tercan ilçesinde tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kaza, bugün öğle saatlerinde Erzurum - Erzincan kara yolu üzeri Tercan merkeze 10 kilometre kala meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İran plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine virajda devrilerek bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan tır sürücüsü ambulansla Tercan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kısmen kapanan yol tırın kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. - ERZİNCAN

Tercan'da tır devrildi: 1 yaralı

YORUMLAR
500

Erzincan, Tercan, İran, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tercan'da tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
18:19 Kuşadası eski belediye başkanı Özer Kayalı silahlı saldırıya uğradı
18:16 Eski eşini darp ettiği ileri sürülmüştü! Özcan Deniz'in yargılandığı davada karar çıktı
18:11 Ukraynalı vatandaşların kar yağışı altındaki zor anları! Tahliye için soğukta saatlerce beklediler
18:02 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan ayçiçek üretimi için destek! Çiftçilere tohum desteği verecek
17:56 13 hakem liste dışı kaldı! İşte o isimlerin 4 büyüklerde verdiği kararlar
17:51 Videodaki köpek balığının görüntüsü tartışma yarattı! Çoğu kişi fark etmedi bile
17:42 ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım! Petrol ihracatı yasaklanabilir
17:22 Düğün sonrası gerdeğe girmeyi bekleyen gelin, kocasının yaptıklarıyla hayatının şokunu yaşadı
17:16 Duyanlar inanamıyor! TFF'nin 13 hakemi oynatmayacağı kararına yorumcular tepki yağdırdı
17:12 Kritik maç öncesi nefesler tutuldu! Galatasaray'ın Barcelona kadrosu netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 18:50:36. #1.11#
SON DAKİKA: Tercan'da tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement