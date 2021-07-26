Tercan'da trafiğe çıkan tarım araçlarına yönelik denetimler artırıldı - Son Dakika

Erzincan'ın Tercan ilçesinde trafiğe çıkan traktör gibi tarım işlerinde kullanılan araçlara yönelik denetimler artırıldı.

Tercan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekiplerince hasat mevsiminden kaynaklı D100/26 kara yolunda artan tarım araçlarına yönelik daha önceden de yapılan denetim bilgilendirmelerine hız verildi. Kargın ve Mercan bölgesindeki tahıl ambarlarına giden ekipler bilgilendirme ve uyarılarda bulundu.

Ekipler tarafından ayrıca Mercan uygulama noktasında tarım araçlarına yönelik uygulama yapılarak araçlar incelendi. - ERZİNCAN