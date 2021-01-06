Tercan Kaymakamı Çelik, köyleri ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinliyor - Son Dakika

Tercan Kaymakamı Çelik, köyleri ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinliyor
06.01.2021 10:29
Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Üçpınar ve Edebük köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
Tercan Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Üçpınar ve Edebük köylerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.
Bazı ziyaretlerde bulunmak üzere Üçpınar ve Edebük köylerine giden Çelik, vatandaşlarla bir süre sohbet ederek taleplerini dinledi.
Köy muhtarlarından köydeki mevcut durumla ilgili bilgi alan Çelik, daha sonra Üçpınar köyünde bulunan Abrenk Kilisesi'ni gezdi.
Ziyaretlerde Çelik'e, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Cihan Yıldız ile Mercan Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Mehmet Çöl'de eşlik etti.
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