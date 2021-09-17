Erzincan'ın Tercan ilçesi genelinde korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.
Korona virüs vaka sayısının artışa geçmesi üzerine Tercan Salgın Denetim Ekipleri, ilçede hizmet veren esnafa Covid-19 tedbirleri kapsamında denetimde bulundu.
Denetim ekipleri, iş yerlerinde ve yol kontrol noktalarında Covid-19 denetimleri yaparak pazar esnafı ve vatandaşların aldıkları salgın önlemlerini yerinde inceledi. - ERZİNCAN
Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Tercan Salgın Denetim Ekipleri, Covid-19 salgınıyla mücadele çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor - Son Dakika