Tercih dönemi öncesi öğrenciler için rehber öğretmenlerle bir araya gelindi - Son Dakika
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Tercih dönemi öncesi öğrenciler için rehber öğretmenlerle bir araya gelindi

21.06.2022 09:05

Tercih dönemi öncesi öğrenciler için rehber öğretmenlerle bir araya gelindi İstanbul Esenyurt Üniversitesi işbirliği içinde olduğu ilçelerin okullarındaki rehber öğretmenlerle tercih dönemini öğrenciler açısından daha iyi değerlendirebilmek adına bir araya geldi.

Tercih dönemi öncesi öğrenciler için rehber öğretmenlerle bir araya gelindi

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt Üniversitesi işbirliği içinde olduğu ilçelerin okullarındaki rehber öğretmenlerle tercih dönemini öğrenciler açısından daha iyi değerlendirebilmek adına bir araya geldi.

Milyonlarca öğrencinin üniversite sınav heyecanı sonrası puanların açıklanması sonrasında diğer önemli bir basamak olan tercih dönemine de sıra gelmiş oluyor. Öğrencilerin tercih zamanı üniversite beklentilerini ve sorunlarını daha iyi anlamak adına İstanbul Esenyurt Üniversite her yıl olduğu gibi bu yıl da işbirliği içinde olduğu ilçelerdeki rehber öğretmenlerle düzenlediği etkinlikle bir araya geldi. Başakşehir'de kahvaltı etkinliği ile ağırlanan öğretmenlere üniversitenin imkanlarından, bölümlerden, burs imkanlarından bahsedilerek bilgilendirmelerde bulunuldu. Düzenlenen etkinliğe İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Özyurt, Rektör Vekili Prof. Dr. Hayrettin Akkaya, bölüm başkanları ve akademisyenler katılım sağladı.

Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Özyurt üniversite eğitimi adına yapılan işbirliklerine çok önem verdiklerini vurgulayarak, "Ancak bu çalışmalar sonucunda eğitim kalitemiz daha da artacaktır. Kalitemizin artması sadece çocuklarımız için değil ülkemizin gelişmesine de katkı sağlayacaktır" dedi.

Rektör Prof. Dr. Hayrettin Akkaya ise üniversite olarak yeni nesillerin daha donanımlı olması için emek verdiklerini aktararak, "Bu anlamda bize destek olan herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

"Hep birlikte eğitim kalitemizi artırmaya odaklanıyoruz"

Etkinlikle ilgili detaylı bilgilendirmelerde bulunan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Canan Hecer ise, "Biz her sene tercih dönemi öncesi rehber öğretmenlerle bir araya geliyoruz. Her zaman işbirliği içinde olmamızın amacı da öğrencilerimize sunacağımız imkanlar hakkında bilgi vermek, okulumuzu tanıtmak ve işbirliğimizi güçlendirmek. Bu buluşmalar doğrultusunda onların sorunlarını dinliyoruz ve öğrencilerin beklentilerini alıyoruz. Hep birlikte eğitim kalitemizi artırmaya odaklanıyoruz" dedi.

"İşbirliği içindeki bölgelerden gelen öğrencilere ekstra burs imkanı"

Ayrıca belli ilçelerle yapmış oldukları anlaşmalar sonucunda üniversiteyi tercih eden öğrencilere ekstra burs imkanı tanıdıklarını da aktaran Prof. Dr. Canan Hecer sözlerini şöyle sonlandırdı;

" Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü ve Küçükçekmece bölgelerinde bizimle protokol imzalayan ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri bünyesindeki rehber öğretmenler ile küçük gruplar halinde toplantılar yapıyoruz. Ayrıca bu bölgelerdeki ilçe milli eğitim müdürlükleri ile de işbirliği protokolleri yapıyoruz. Bu protokoller kapsamında bölgemizde olan öğrencilere ekstra burs imkanları tanımlıyoruz. Bunun haricinde öğretmenlerimize de yüksek lisans imkanlarını daha avantajlı olarak sunuyoruz. Burada amaç hem eğitim kalitesini arttırmak hem bölgemizdeki öğrencilere bu ekonomik kriz de biraz daha destek olabilmek."

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Kaynak: İHA

Esenyurt, Rektör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tercih dönemi öncesi öğrenciler için rehber öğretmenlerle bir araya gelindi - Son Dakika

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