Üye Girişi
Tercih dönemini hastanede geçiren 18 yaşındaki Kovid-19 hastası üniversite adayından "Aşı olun" çağrısı - Son Dakika

Tercih dönemini hastanede geçiren 18 yaşındaki Kovid-19 hastası üniversite adayından "Aşı olun" çağrısı

14.08.2021 11:02
Tercih dönemini hastanede geçiren 18 yaşındaki Kovid-19 hastası üniversite adayından

Kayseri Şehir Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 18 yaşındaki üniversite adayı Elif Ebrar Erciyes, aşı olmayı ertelediği için tercih dönemini pandemi kliniğinde geçirdiğini belirterek herkese aşısını yaptırması çağrısında bulundu.

Kayseri Şehir Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 18 yaşındaki üniversite adayı Elif Ebrar Erciyes, aşı olmayı ertelediği için tercih dönemini pandemi kliniğinde geçirdiğini belirterek herkese aşısını yaptırması çağrısında bulundu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından Kovid-19'a yakalanan Erciyes, testi pozitif çıkan annesi ile Kayseri Şehir Hastanesi pandemi kliniğinde aynı odada tedavi görüyor. Aşıları tam olan Kovid-19 hastası anneannesi ise hastalığı evinde geçiriyor.

AA muhabirine konuşan Erciyes, hastalığın boğaz ağrısı ile başladığını sonrasında ateşinin yükseldiğini ve nefes almakta zorlandığını belirtti.

İlk başta Kovid-19 olduğunu kendine konduramadığını dile getiren Erciyes şunları söyledi:

"Sonra baktım ki tüm belirtiler var, test yaptırdım ve pozitif çıktım. Ateşim 38,8 dereceye çıktı ve hiçbir şey düşürmedi, sonra buraya geldik. 10 Ağustos'tan beri buradayım. Tercih dönemindeyim şu an. Sınav sonucum iyi şükür, ilköğretim matematik öğretmenliği yazmayı planlıyorum. Burada şehir, bölüm araştırıyorum, yurtlara bakıyorum. Marmara Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümünü istiyorum, umarım gelir. Gerçekten çok karışık duygular içindeyim. Tercih döneminden dolayı heyecanlıyım."

"Aşı olmaya fırsatım olmadan koronavirüse yakalandım"

Erciyes, maske takmaya çok dikkat ettiğini ve arkadaş ortamında dahi maskesini çıkarmadığını anlatarak, "Aşı olmayı istiyordum. İki hafta sonra olacaktım ama aşı olmaya fırsatım olmadan koronavirüse yakalandım. Aşı öyle önemliymiş ki... Anneannem 71 yaşında, aşı olmuştu ve şu an evde, hastalığı benden iyi atlatıyor. Evinde sakince, hafif şekilde geçiriyor. Annem de yanımda o da pozitif ama aşılı olduğu için hafif atlatıyor. Bir ben böyleyim, aşı olmadığım için ağır geçiriyorum." ifadesini kullandı.

Hastalığın her an gelebileceğini ve yaş seçmediğini dile getiren Erciyes, "Aşıyı destekliyorum, herkes olmalı." dedi.

Pandemi kliniğinde görevli doktorlardan enfeksiyon hastalıkları uzmanı Deniz Kamalak Güzel de aşılananların hastalığı daha hafif atlattığını, komplikasyon (yan etki) gelişmediğini, bu kişileri kısa sürede hastaneden taburcu etme şanslarının olduğunu vurguladı.

Gözlemlerini paylaşan Güzel, "Elif'in annesi ve anneannesi hastalığı hafif geçiriyor aşı oldukları için ama Elif'te akciğer tutulumu var. O yüzden tedavisine devam ediyoruz. Tüm vatandaşlarımıza da aşılarını yaptırmalarını tekrar tekrar söylüyoruz. Kliniğimizde de gördüğümüz aşı olmayanlarda hastalığın çok gürültülü seyrettiği. Kendileri de çok pişman oluyorlar, 'Hocam ihmalkar davrandık, keşke olsaydık.' diyorlar. Bunları çok kez duyuyoruz." diye konuştu.

Tercih dönemini hastanede geçiren 18 yaşındaki Kovid-19 hastası üniversite adayından Aşı olun çağrısı
Tercih dönemini hastanede geçiren 18 yaşındaki Kovid-19 hastası üniversite adayından Aşı olun çağrısı

COVIRAN Bereket, Üniversite, Pandemi, Erciyes, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Tercih dönemini hastanede geçiren 18 yaşındaki Kovid-19 hastası üniversite adayından 'Aşı olun' çağrısı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Elçin Sangu'nun yeni imajı Sinem Kobal'a benzetildi 11:09 Elçin Sangu'nun yeni imajı Sinem Kobal'a benzetildi Sel felaketinde korkutan rakam! 10:35 Sel felaketinde korkutan rakam! "Kastamonu'da 300 ceset var" iddialarına Valilik'ten yalanlama Seren Serengil dikişleri alınmadan program çekimleri için kamera karşında 10:21 Seren Serengil dikişleri alınmadan program çekimleri için kamera karşında
Burun estetiği sonucu hayatı kararan kadının doktoru: Düğün hediyem olsun 09:42 Burun estetiği sonucu hayatı kararan kadının doktoru: Düğün hediyem olsun Son Dakika: Karadeniz'de acı haber! Sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi 09:02 Son Dakika: Karadeniz'de acı haber! Sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi 74 yıl sonra rüya gibi başlangıç! Premier Lig'in açılış maçında Brentford, sahasında Arsenal'i 2-0 yendi 00:23 74 yıl sonra rüya gibi başlangıç! Premier Lig'in açılış maçında Brentford, sahasında Arsenal'i 2-0 yendi
Neredeyse kimse tanımadı! Aysun Kayacı, sessiz sedasız Türkiye'ye döndü 23:14 Neredeyse kimse tanımadı! Aysun Kayacı, sessiz sedasız Türkiye'ye döndü Nuh'un Gemisi'nin indiği yerde arkeologlar tarafından yapılan keşif heyecan yarattı: 7 bin yıl önce de yaşamışlar 22:31 Nuh'un Gemisi'nin indiği yerde arkeologlar tarafından yapılan keşif heyecan yarattı: 7 bin yıl önce de yaşamışlar

Son Dakika Haberleri
11:11 Sel felaketi böyle başlamış! Felaketin yaşandığı Bozkurt'ta ilk sel görüntüsü
11:08 Elçin Sangu'nun yeni imajı Sinem Kobal'a benzetildi
10:50 Tomrukların köprüyü tıkaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi
10:32 Paha biçilemez olduğu iddia edilen sikkeyi 12 dolara satın alan zanlı, Anadolu operasyonunda yakalandı
10:21 Seren Serengil dikişleri alınmadan program çekimleri için kamera karşında
10:05 Bozkurt'taki sel felaketiyle Paleosismolog Dr Demirtaş: 400 metre genişlikteki yatak, 15 metre genişliğindeki yatağa hapsedilmiş
09:42 Burun estetiği sonucu hayatı kararan kadının doktoru: Düğün hediyem olsun
09:19 Tülin Şahin, şiddet gördüğü gerekçesiyle eski sevgilisi ve kızının babası için uzaklaştırma kararı aldırdı
09:01 Son Dakika: Karadeniz'de acı haber! Sel felaketinde can kaybı 40'a yükseldi
08:52 Batı Karadeniz'de felaketin boyutu korkuttu! İşte il il sel felaketi son durum
Sel felaketi böyle başlamış! Felaketin yaşandığı Bozkurt'ta ilk sel görüntüsü Sel felaketi böyle başlamış! Felaketin yaşandığı Bozkurt'ta ilk sel görüntüsü         
11:11
Tomrukların köprüyü tıkaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi Tomrukların köprüyü tıkaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi         
10:51
Paha biçilemez olduğu iddia edilen sikkeyi 12 dolara satın alan zanlı, Anadolu operasyonunda yakalandı Paha biçilemez olduğu iddia edilen sikkeyi 12 dolara satın alan zanlı, Anadolu operasyonunda yakalandı         
10:32
Bozkurt'taki sel felaketiyle Paleosismolog Dr Demirtaş: 400 metre genişlikteki yatak, 15 metre genişliğindeki yatağa hapsedilmiş Bozkurt'taki sel felaketiyle Paleosismolog Dr Demirtaş: 400 metre genişlikteki yatak, 15 metre genişliğindeki yatağa hapsedilmiş         
10:06
Meteoroloji'den uyarı: 5 il için sel ve su baskınına karşı dikkatli olun Meteoroloji'den uyarı: 5 il için sel ve su baskınına karşı dikkatli olun         
09:06
Eğlenmeğe gittiği gazinoda kız arkadaşının çalıştığını öğrendi! Öfkeden deliye dönüp mekanı kurşun yağmuruna tuttu Eğlenmeğe gittiği gazinoda kız arkadaşının çalıştığını öğrendi! Öfkeden deliye dönüp mekanı kurşun yağmuruna tuttu         
08:54
Grinin 50 Tonu'nun yıldızı Dakota Johnson, yeni filmi için siyah iç çamaşırıyla kamera karşısına geçti Grinin 50 Tonu'nun yıldızı Dakota Johnson, yeni filmi için siyah iç çamaşırıyla kamera karşısına geçti         
23:42
Çaykur Rizespor'da Holmen'in Beşiktaş yenilgisi sonrası sözleri alay konusu oldu: 3 gol dışında pozisyonları yoktu Çaykur Rizespor'da Holmen'in Beşiktaş yenilgisi sonrası sözleri alay konusu oldu: 3 gol dışında pozisyonları yoktu         
22:58
Altyapı çalışmasında iş makinesinin kepçesine takıldı, müze görevlileri küplere hemen el koydu Altyapı çalışmasında iş makinesinin kepçesine takıldı, müze görevlileri küplere hemen el koydu         
22:15
Süpermarkette öpüşen kadınlar, iki çocuk babası adamın saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı Süpermarkette öpüşen kadınlar, iki çocuk babası adamın saldırısıyla neye uğradığını şaşırdı         
21:58
En özel alanlarını takipçilerine açtılar! Nişanlısı, Bella Thorne'un yataktaki çırılçıplak pozlarını paylaştı En özel alanlarını takipçilerine açtılar! Nişanlısı, Bella Thorne'un yataktaki çırılçıplak pozlarını paylaştı         
20:10
Ünlü türkücü Latif Doğan'a ait düğün salonunda yangın çıktı Ünlü türkücü Latif Doğan'a ait düğün salonunda yangın çıktı         
18:56
Selden sonra gün ağarınca şehirde arabasını aramaya çıktı! Karşılaştığı manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı Selden sonra gün ağarınca şehirde arabasını aramaya çıktı! Karşılaştığı manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı         
17:49
Skandal fotoğraf! Hakim, beraat kararı verdiği sanıkla eğlence mekanına gitmiş Skandal fotoğraf! Hakim, beraat kararı verdiği sanıkla eğlence mekanına gitmiş         
17:14
Van'da kaçak göçmen taşıyan Metro Turizm'e soruşturma Van'da kaçak göçmen taşıyan Metro Turizm'e soruşturma         
16:47
Ölen kişinin parasını çalan hastanenin gece müdürü tutuklandı Ölen kişinin parasını çalan hastanenin gece müdürü tutuklandı         
15:47
Üç kez aşı ekibini reddeden 26 yaşındaki genç kız koronavirüsten hayatını kaybetti Üç kez aşı ekibini reddeden 26 yaşındaki genç kız koronavirüsten hayatını kaybetti         
13:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2021 11:24:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Tercih dönemini hastanede geçiren 18 yaşındaki Kovid-19 hastası üniversite adayından "Aşı olun" çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement