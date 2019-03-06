Son Dakika Haberleri: Tercih Edilen Bir Üniversite Olmak İstiyoruz"

Tercih Edilen Bir Üniversite Olmak İstiyoruz"

1 saat önce

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, üniversite olarak her geçen gün kadrolarını genişletip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yükseköğretim kurumlarından beklediği "eğitim yuvası" misyonuna yönelik altyapıyı oluşturarak tercih edilen üniversite...

Tercih Edilen Bir Üniversite Olmak İstiyoruz
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, üniversite olarak her geçen gün kadrolarını genişletip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yükseköğretim kurumlarından beklediği "eğitim yuvası" misyonuna yönelik altyapıyı oluşturarak tercih edilen üniversite olmak istediklerini söyledi.

Kavuncu, Kütahya Belediye Sosyal Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, özellikle fiziksel anlamda yaptıkları çalışmalarda birçok kesimin görüşüne başvurduklarını anlattı.


"Nasıl bir üniversite?" sorusundan yola çıkarak anket çalışması yaptıklarını aktaran Kavuncu, şöyle konuştu:

"Üniversitemizde öğrencilerimiz, akademisyenlerimiz ve tüm personelimizin dahil olduğu bir anket çalışması yapıyoruz. Burada yapacağımız çalışmalarda herkesin görüşüne başvurmak istiyoruz. Çalışmamız kapsamında binin üzerinde geri dönüşler oldu. Önümüzdeki günlerde kentteki bütün paydaşlarımız bir strateji toplantısı yapacağız. Yaptığımız sözleşme ile bize geçen Germiyan Kampüsü alanında yapacağımız çalışmalarda da bunu uygulayacağız. Eğitim alanında da iyi duruma gelmek için gayret ediyoruz. Üniversitelerle rekabet halindeyiz. Bir sağlık bilimler üniversitesi olarak da bu alandaki üniversitelerle rekabet halindeyiz."

Kavuncu, en iyi olmak için üniversiteyi tercih edecek akademisyen ve öğrenciler için tercih sebepleri oluşturmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Rektör yardımcıları ve akademisyenlerin de katıldığı toplantı, Kavuncu'nun gazetecilerin sorularını yanıtlamasının ardından sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:16 Kaynak: AA

Vural Kavuncu, Kütahya, Güncel
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