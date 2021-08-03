"Tercihim Eskişehir" platformu ile öğrenci adayları kentteki üniversiteleri tanıyacak - Son Dakika

Anadolu Üniversitesi (AÜ), Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ve Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) tarafından oluşturulan "Tercihim Eskişehir" adlı çevrim içi platformda, aday öğrencilere kentin yanı sıra üniversite olanakları hakkında bilgi verilecek.

Öğrenci adaylarına ilgi, yetenek ve değerlerine en uygun mesleği bulma ve şehri tanıma imkanı sunan "Tercihim Eskişehir" platformunda, alanında yetkin akademisyenler, 165 farklı üniversite programını tanıtırken, kariyer danışmanları da gelecek planlaması deneyimlerini paylaşacak.

Adaylar, aralarında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım, TRT Haber sunucusu Selver Gözüaçık, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Soner Şahin'in de aralarında bulunduğu 200'e yakın söyleşiyle, yolu Eskişehir'den geçen bilim, sanayi, teknoloji, iş, sanat ve kültür dünyasının seçkin isimlerinden Eskişehir deneyimlerini dinleme fırsatı bulacak.

Rektörler üniversite adaylarını Eskişehir'e davet etti

AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, platformun Anadolu Üniversitesi (AÜ) Konukevi'ndeki tanıtımında, öğrencilerin gittikleri üniversite ve seçtikleri bölümün geleceklerine yön verdiğini söyledi.

Tercih sürecinde "Tercihim Eskişehir" platformuyla aday öğrencilere bilgi ve deneyim aktarmayı amaçladıklarını vurgulayan Erdal, "Mekan ve zamandan azade platformlar sağlamak bizim görevimiz. Bu bağlamda da Tercihim Eskişehir platformu, öğrencilerimize zaman ve mekan sınırı olmadan rahatlıkla bilgiyi ulaşabilecekleri bir ortam sağlıyor. 'Neden Eskişehir' sorusunu cevaplıyor." diye konuştu.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ise Eskişehir'de üniversite öğrenimi görmenin bir ayrıcalık olduğunun altını çizerek, "Sunduğumuz eğitim ve öğretimdeki kalite, bilimsel çalışmalardaki nitelik ile Eskişehir'in imkanları öğrencilerimize bunu kanıtlayacak. Eskişehir'de okumanın ayrıcalık olduğunu onlara hissettirecek. Ön lisans, lisans ve yüksek lisans alanında aday olan tüm üniversite öğrencilerini Eskişehir'de okumaya davet ediyoruz." dedi.

ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu da Eskişehir'deki her 10 kişiden birinin üniversite öğrencisi olduğuna değinerek, "Tercihim Eskişehir, üniversite adaylarına tercihlerini yaparken aradıkları, görmek istedikleri her türlü bilgi ve yönlendirmeyi içinde bulabileceği zengin bir çevrim içi platform. Bu platform şehrimizi, 3 üniversitemizi tanıtmanın yanı sıra rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunan bileşenleri içeriyor." ifadelerini kullandı.