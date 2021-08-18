Üye Girişi
TERCİHLERE SON 2 GÜN; DİŞ HEKİMLİĞİNE İLGİ ARTIYOR - Son Dakika

TERCİHLERE SON 2 GÜN; DİŞ HEKİMLİĞİNE İLGİ ARTIYOR

18.08.2021 11:58

Tercih sürecinde hedefindeki bölüm hakkında daha detaylı bilgi almak isteyen öğrenciler üniversitelerin yolunu tuttu.

Tercih sürecinde hedefindeki bölüm hakkında daha detaylı bilgi almak isteyen öğrenciler üniversitelerin yolunu tuttu. Sağlık bölümlerine ilginin hiçbir zaman azalmadığını belirten Prof. Dr. Elif Sepet, diş hekimliğinin ölmeyen mesleklerden olduğuna ve öğrencilerin bölüme olan ilgisine dikkat çekerek tavsiyelerde bulundu.

Üniversite tercihlerinin tamamlanmasına sayılı günler kaldı. İlk tercihlerinde istediği bölümü merak eden öğrenciler de üniversite ziyaretlerine devam ederken, bir yandan da kariyerleri hakkında uzman isimlere danışmaya devam ediyor. Kontenjanları bu yıl yüzde 11 oranında artırılan diş hekimliği fakülteleri hakkında İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Sepet ve Prof. Dr. Halime Yegane Güven açıklamalarda bulundu.

TERCİH BURSLARI İYİ DEĞERLENDİRİLMELİ

Aday öğrencilere tercih günleri kapsamında profesyonel destek verdiklerine dikkat çeken Prof. Dr. Elif Sepet, 'Alanını belirlemiş öğrenciler için ikinci aşama hangi üniversiteyi seçeceği, dolayısıyla burada öğrencilerin dikkat etmesi gereken hususlar var. Gerek vakıf gerekse devlet üniversiteleri olsun, öncelikle tercih burslarını çok iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Üniversitenin sunduğu fırsatları da aynı şekilde değerlendirmeleri kendi yararlarına olacaktır. İstanbul Kent Üniversitesi'nin ilk 5 ve Biz Bize Tercih gibi iki birleşik bursu bulunmakta. Fakülteyi seçerken öncelikle akademik kadronun da mutlaka dikkatli bir şekilde incelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Fakültenin müfredatı da son derece önemli' dedi.

ULUSAL VE ULUSLARARASI STANDARTTA PROGRAM

Fakültenin müfredatını hazırlarken ulusal ve uluslararası standartta bir program gerçekleştirmeyi hedeflediklerine dikkat çeken Prof. Dr. Sepet, 'Burada da ilk hedefimize ulaştık ve geçtiğimiz günlerde İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin ADEE'ye üyeliği gerçekleşti. Böylelikle biz fakülte olarak Avrupa standartlarında bir eğitim vereceğimizin taahhüdünü vermiş bulunuyoruz' diye konuştu.

ÖLMEYEN MESLEK: DİŞ HEKİMLİĞİ

Diş hekimliğinin sağlık alanında ölmeyen mesleklerden bir tanesi olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Sepet, 'Diş hekimliği gelişen teknoloji ile iç içe olan bir meslektir. Dolayısıyla gelişen teknoloji diş hekimliğinde yeni ufuklar açmaktadır. Teknolojik gelişmeleri takip eden diş hekimleri hiçbir zaman işsiz kalmayacaktır. Sağlık alanında diş hekimliğine olan talep her zaman oldukça yüksek. Bu sene bir önceki seneye göre talebin daha da arttığını söyleyebilirim' dedi.

DİŞ HEKİMLİĞİ SABIR GEREKTİRİYOR

Meslek seçiminde adayların dikkat edilmesi gerekenleri sıralayan Prof. Sepet, şu önerilerde bulundu:

'Çocukluğundan beri hayallerini kurdukları, yeteneklerine ve kişisel özelliklerine göre bir karar vermeleri son derece önemli. Diş hekimliği iletişim becerilerini, el yeteneğini, sabrı gerektiren çok önemli bir alan. Dolayısıyla bu mesleği seçmeye karar vermeden önce mutlaka aday öğrencilerimizin bu özelliklerini gözden geçirmelerini tavsiye ediyorum.'

YETERLİLİK ESASLI PROGRAM HAZIRLADIK

İstanbul Kent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin Avrupa Diş Hekimliği Eğitimi Derneği'ne (ADEE) üye üniversiteler arasında yer aldığına dikkat çeken Prof. Dr. Halime Yegane Güven ise, derneğin avantajları hakkında şu bilgileri verdi:

'ADEE,1975 yılında kurulan, Avrupa'da diş hekimliği eğitimini ve eğitimcilerini temsil eden bağımsız bir kuruluştur. Avrupa Komisyonu Eğitim ve Gençlik Dairesi, diş hekimliği de dahil bazı mesleklerin eğitimlerinde minimum standartları belirlemek için DENTED Projesi adı verilen bir tematik network projesi başlattı. Bu projede yer alan ADEE, 200 civarında diş hekimliği fakültesini ziyaret ederek; ders programlarının yapısı, içerikleri, değerlendirme yöntemleri, kalite güvencesi açısından incelemelerde bulundu. Bunun sonunda 'Yeni Avrupa Diş Hekimi' tanımı yapıldı ve fakülteden mezun olduğunda kazandırılması gereken yeterlilikler belirlendi. Bu kapsamda diş hekimliği fakülteleri kendi durumlarını öğrenmek, eksiklerini saptamak için ADEE'yi davet etmektedir. Türkiye'den 6 okulda ziyaret gerçekleşmiştir. Bizler, yeni kurulan bir üniversitenin avantajı olarak, ADEE'nin ziyaret sonuç raporlarından yararlanıp, ders programlarımızın yapısını ve içeriklerini, ders kredilerini düzenleyerek, yeterlilik esaslı bir program hazırladık. Şimdi, öğrenme yöntemleri ve değerlendirme yöntemlerini daha çağdaş hale getirmeye çalışıyoruz. İlk mezunlarımızı verdikten sonra fakültemizi ADEE'nin denetimine açacağız. Daha sonra da akreditasyon yolunda yürüyeceğiz.?

TERCİHLERE SON 2 GÜN; DİŞ HEKİMLİĞİNE İLGİ ARTIYOR
TERCİHLERE SON 2 GÜN; DİŞ HEKİMLİĞİNE İLGİ ARTIYOR
TERCİHLERE SON 2 GÜN; DİŞ HEKİMLİĞİNE İLGİ ARTIYOR
TERCİHLERE SON 2 GÜN; DİŞ HEKİMLİĞİNE İLGİ ARTIYOR

İstanbul Kent Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Üniversite, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TERCİHLERE SON 2 GÜN; DİŞ HEKİMLİĞİNE İLGİ ARTIYOR - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

12:37 "Kimseden intikam almayacağız" diyen Taliban militanları, yıllar önce öldürdükleri siyasi liderin heykelini yerle bir etti Afgan kadınların yakarışları yürek parçaladı! Taliban zulmünden kaçabilmek için ABD askerlerine yalvardılar 12:15 Afgan kadınların yakarışları yürek parçaladı! Taliban zulmünden kaçabilmek için ABD askerlerine yalvardılar Kendisiyle evlenmek isteyen 41 yaşındaki akrabası tarafından vurulan 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti 11:41 Kendisiyle evlenmek isteyen 41 yaşındaki akrabası tarafından vurulan 16 yaşındaki kız hayatını kaybetti
Eski Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın, gündem olan Taliban açıklamasının arkasında durdu 10:49 Eski Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın, gündem olan Taliban açıklamasının arkasında durdu Çöpçüler Kralı filmi oyuncusu Ali İnce hayatını kaybetti 09:54 Çöpçüler Kralı filmi oyuncusu Ali İnce hayatını kaybetti Camdaki Kız'ın başrol oyuncusu Burcu Biricik, çiftlikten paylaştığı pozlarla büyük beğeni topladı 09:02 Camdaki Kız'ın başrol oyuncusu Burcu Biricik, çiftlikten paylaştığı pozlarla büyük beğeni topladı
Yeni Zelanda, tam kapanmaya gitti! 6 ay sonra ilk korona vakası görüldü 07:32 Yeni Zelanda, tam kapanmaya gitti! 6 ay sonra ilk korona vakası görüldü İlk adım Kanada'dan geldi! Taliban hükümetini tanımayacak: Terör örgütü olarak görüyoruz 07:14 İlk adım Kanada'dan geldi! Taliban hükümetini tanımayacak: Terör örgütü olarak görüyoruz

Son Dakika Haberleri
12:48 Son Dakika: Davasına baktığı iş insanı ile aynı masada yemek yiyen Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı açığa alındı
12:36 "Kimseden intikam almayacağız" diyen Taliban militanları, yıllar önce öldürdükleri siyasi liderin heykelini yerle bir etti
12:29 Açıklamaları ile kendini ılımlı göstermeye çalışan Taliban, burka giymeyen kadınları infaz etmeye başladı
12:14 Afgan kadınların yakarışları yürek parçaladı! Taliban zulmünden kaçabilmek için ABD askerlerine yalvardılar
12:08 Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi! Sadece iki oyuncuya giydirilen çoraplar izleyici tarafından tepki topladı
11:34 5 çocuk babası kuzeninin istismarına uğrayan 14 yaşındaki kız, yaşadığı dehşeti anlattı: Yumruk atarak beni kanlar içerisinde bıraktı
11:30 57 yaşındaki Hülya Avşar denizde tüm hünerlerini sergiledi
11:28 Yeni güne yükselişle başlayan dolar 8,45 liradan işlem görüyor
10:48 Eski Ayasofya imamı Mehmet Boynukalın, gündem olan Taliban açıklamasının arkasında durdu
10:43 Yeni güne artışla başlayan altının gram fiyatı 486 liradan işlem görüyor
Son Dakika: Davasına baktığı iş insanı ile aynı masada yemek yiyen Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı açığa alındı Son Dakika: Davasına baktığı iş insanı ile aynı masada yemek yiyen Manavgat Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı açığa alındı         
12:49
Açıklamaları ile kendini ılımlı göstermeye çalışan Taliban, burka giymeyen kadınları infaz etmeye başladı Açıklamaları ile kendini ılımlı göstermeye çalışan Taliban, burka giymeyen kadınları infaz etmeye başladı         
12:30
Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi! Sadece iki oyuncuya giydirilen çoraplar izleyici tarafından tepki topladı Kardeşlerim dizisinde külotlu çorap krizi! Sadece iki oyuncuya giydirilen çoraplar izleyici tarafından tepki topladı         
12:09
5 çocuk babası kuzeninin istismarına uğrayan 14 yaşındaki kız, yaşadığı dehşeti anlattı: Yumruk atarak beni kanlar içerisinde bıraktı 5 çocuk babası kuzeninin istismarına uğrayan 14 yaşındaki kız, yaşadığı dehşeti anlattı: Yumruk atarak beni kanlar içerisinde bıraktı         
11:35
Kasap Baradar, Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'a 20 yıl sonra geri döndü Kasap Baradar, Taliban'ın kontrolüne geçen Afganistan'a 20 yıl sonra geri döndü         
10:09
Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani "Toplantıya gidiyorum" bahanesiyle ülkeden kaçmış         
09:51
Başından vurularak öldürülen İkranur'un katilinin ilk ifadesi alındı: Yanlışlıkla oldu Başından vurularak öldürülen İkranur'un katilinin ilk ifadesi alındı: Yanlışlıkla oldu         
08:59
Yerli Yerli "Marilyn Monroe" dilenci kızı kaldırıp yere atarak şiddet uyguladı         
07:19
İki haftada 4 kilo veren Serenay Sarıkaya turuncu bikinili fit pozuyla hayran bıraktı İki haftada 4 kilo veren Serenay Sarıkaya turuncu bikinili fit pozuyla hayran bıraktı         
22:58
Marcao'nun yumruğundan sonra Cüneyt Özdemir'den G.Saray'a olay gönderme: HDP stili Marcao'nun yumruğundan sonra Cüneyt Özdemir'den G.Saray'a olay gönderme: HDP stili         
22:58
Taliban'dan kaçmak için uçağın iniş takımına asılan Afganların yeni görüntüleri ortaya çıktı Taliban'dan kaçmak için uçağın iniş takımına asılan Afganların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
21:48
Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao PFDK'ya sevk edildi! İşte sevk edildiği maddeye göre alabileceği ceza Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao PFDK'ya sevk edildi! İşte sevk edildiği maddeye göre alabileceği ceza         
20:54
Sörloth transferinde sıcak gelişme! Sarı-Lacivertliler, Leipzig ile prensipte anlaşmaya vardı Sörloth transferinde sıcak gelişme! Sarı-Lacivertliler, Leipzig ile prensipte anlaşmaya vardı         
18:31
Cinsel istismar şüphelisi otel işletmecisi, Eda Nur'u ölüme götüren geceyi anlattı: Odaya çıktık, birliktelik yaşadık Cinsel istismar şüphelisi otel işletmecisi, Eda Nur'u ölüme götüren geceyi anlattı: Odaya çıktık, birliktelik yaşadık         
17:52
Cimilli İbo'nun cenaze töreninde tepki çeken anlar! Telefonu eline alan canlı yayın yaptı Cimilli İbo'nun cenaze töreninde tepki çeken anlar! Telefonu eline alan canlı yayın yaptı         
17:12
Afganistan Merkez Bankası Başkanı Ajmal Ahmady kaçış hikayesini anlattı: Meslektaşlarım beni uçağa itti Afganistan Merkez Bankası Başkanı Ajmal Ahmady kaçış hikayesini anlattı: Meslektaşlarım beni uçağa itti         
16:47
Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen'den kadınlarla ilgili dikkat çeken sözler: Burka şart değil, başörtüsü zorunlu olacak Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen'den kadınlarla ilgili dikkat çeken sözler: Burka şart değil, başörtüsü zorunlu olacak         
16:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2021 13:08:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TERCİHLERE SON 2 GÜN; DİŞ HEKİMLİĞİNE İLGİ ARTIYOR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement