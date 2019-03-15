Tercüman Adayları Mutlaka Alan Belirlemeli
58 dakika önce
ANKAÇED ve Kutup Tercüme Bürosu Yönetim Kurulu Başkanı Taş Ali Koçer, tercüman adaylarının nasıl bir yol izlemesi gerektiğine değindi.
Koçer, "Tercümanlığa yeni adım atan arkadaşlarımızın ilk önce kendilerine uygun bir alan seçmeleri çok önemlidir. Özellikle ardıl ve simültane tercüman konusunda açık var. Adaylar kendilerini bu alanlarda geliştirebilir" dedi.
Mutlaka Staj Yapılmalı
Tercümanlık mesleğine adım atarken stajın önemine vurgu yapan Kutup Tercüme Bürosu Kurucusu Taş Ali Koçer, bu aşamada adayın sektörü daha iyi gözlemleyerek alanını rahatlıkla belirleyebileceğini dile getirdi. Koçer, "Staj yapmak çoğu zaman kötü anlaşılsa da bizim sektörümüz için oldukça önem arz ediyor. Staj aşamasında büromuza gelen tercüman adayı bütün alanları gözlemleyerek kendisine bir yol çizmek için fırsat yakalıyor. Alan belirlemenin birinci aşaması stajdır. Bununla birlikte tecrübe kazanma şansını da elde etmiş oluyor. Aday mutlaka bir tercüme bürosunda staj yapmalı ve kendisini geliştirmelidir" diye konuştu.
Ardıl ve Simültane Tercüman İhtiyacı Var
Tercümanlık sektöründe en çok ardıl ve simültane tercüman ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Koçer, sözlerini şöyle sürdürdü, "Sektörümüzde en fazla açığın simültane ve ardıl tercüman konularında olduğunu gözlemliyoruz. Tercüman adaylarının özellikle bu alanlardaki boşluğu görmelerini istiyoruz. Kendilerini bu alanlarda yetiştirdikleri takdirde ilerisi için sıkıntı yaşamayacaklarını dile getiriyoruz. Bu iki alan son derece hassas olması sebebiyle getirisi oldukça yüksektir. Zorluğu sebebi ile pek istenmese de bu alanda mutlaka öğrenci yetiştirmeliyiz"
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 01:40 Kaynak: Bültenler
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