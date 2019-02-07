Tercüman Olmayan Hastanede Tedavi Olamadı İddiası
1 saat önce
Tercüman olmayan hastanede tedavi olamadı iddiası İşitme engelliler hastanelerde tercüman istiyor İşitme engelli Yaşar Erdil: "Hastaneye geldiğim vakit sorunumu çözecek birisini bulamıyorum.
Tercüman olmayan hastanede tedavi olamadı iddiası
İşitme engelliler hastanelerde tercüman istiyor
İşitme engelli Yaşar Erdil:
"Hastaneye geldiğim vakit sorunumu çözecek birisini bulamıyorum. Hastanelerde bizim gibi insanlara yardımcı olabilecek tercümanlar bulunması lazım. Bu konuda yetkililerden bu konuda destek istiyorum"
MANİSA - Manisa
'da işitme engelli bir hasta, Manisa Merkezefendi
Devlet Hastanesinde tercüman bulunmadığını ve bu yüzden rahatsızlığını anlatamadığı için tedavi olamadığını iddia etti. İşitme engelli hasta, hastanelerde tercüman görevlendirilmesi için çağrıda bulundu.
Manisa'da işitme engelli Yaşar Erdil, iddiaya göre son 2 haftadır karın bölgesinde yaşadığı ağrıları nedeniyle Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesine geldi. Burada tercüman bulunmadığı için şikayetini anlatamayan Erdil tedavi olamadı. İşitme engelli olduğu için yazma dilinin de farklı olması nedeniyle derdini anlatamayan Erdil için hastanede çözüm bulunamayınca Erdil karın ağrısıyla evine döndü. Daha sonra Türk İşaret Dili Tercümanı Zeynep Demirtaş'tan yardım isteyen Erdil, yeniden hastaneye gelerek tedavisini tamamladı.
Tercümanı Demirtaş aracılığıyla açıklama yapan Erdil, hastalandıklarında yaşadıkları sıkıntıların giderilmesi için yetkililerden yardım istedi. Erdil, muayene için polikliniklerdeki doktora gittiklerinde dertlerini tam anlatamadıklarından dolayı tedavi sürelerinin uzadığını belirterek, "Ben hastanelerde birçok problemler yaşıyorum. Ben işitme engelliyim. Hastanelerde tercüman yok. Hastaneye gidiyorum bana destek olacak hiç kimse yok. Benim ağrım 3 yıldır devam ediyor. 3 yıldır iletişim kurarak, tedavime sonuç bulamıyorum. Her geldiğimde arkadaşlarımı ve işaret dili öğretmenimi çağırarak destek olmasını istiyorum. Mutlaka her hastaneye bir tercümanın gerekiyor. Bizim işaret dili kültürümüz farklı olduğu için tam bir cümle kurma yapımız yok. Son iki haftadır ben bu ağrıyla mücadele içerisindeyim. Bu yüzden birçok sağlık problemleri ile karşılaşmaktayım. Bu yüzden hastaneye geldim. Hastaneye geldiğim vakit sorunumu çözecek birisini bulamıyorum. Hastanelerde bizim gibi insanlara yardımcı olabilecek tercümanlar bulunması lazım. Bu konuda yetkililerden bu konuda destek istiyorum" diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:09 Kaynak: İHA
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