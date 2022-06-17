Tercümanlık hayaliyle 60'ından sonra girdiği üniversiteden mezun oldu

Maddi imkansızlık nedeniyle yıllar önce kazandığı Selçuk Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümüne kayıt yaptıramayan 65 yaşındaki Halil Zeybek, emekli olduktan sınavla girdiği Akdeniz Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünden diplomasını aldı.

Konya'nın Akşehir ilçesindeki endüstri meslek lisesi elektrik bölümünü dereceyle bitiren ve 17 yaşında Gölcük Tersanesi'nde elektrik teknisyeni olarak çalışmaya başlayan Zeybek, 21 yaşında Türkiye Elektrik Kurumu sınavını birincilikle kazandı.

İlk çocuğunu kucağına aldığı 1981 yılında Selçuk Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümünü de kazanan ancak ekonomik sıkıntılar nedeniyle kayıt yaptıramayan Zeybek, kendisi istediği üniversiteye gidemediği için 3 çocuğunun hayallerini gerçekleştirmeleri konusunda her türlü desteği verdi.

Zeybek, 37 yıllık meslek hayatının ardından emekli olarak Antalya'ya yerleşti. Çok istediği Almanca tercümanlık hayaline 2015'te Akdeniz Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünü kazanarak yaklaşan Zeybek, bu yıl eğitimini tamamladı.

"Bir dönem velisi olduğum kızlarım, bu kez benim velim oldu"

Zeybek, AA muhabirine, yıllar önce kapısından ağlayarak döndüğü üniversite eğitimini başarılı bir şekilde tamamladığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Ortaokul dönemlerinden itibaren Almanca kitaplar okuduğunu, filmler izlediğini, karşılaştığı Almanlarla konuşmaya çalıştığını anlatan Zeybek, emekli olduktan sonra üniversite sınavına girme kararı aldığını ve ailesinin de kendisini desteklediğini aktardı.

Zeybek, "Gecikmiş hayalimi gerçekleştirmek için tekrar sınava girdim, tek tercihim vardı o da Akdeniz Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı. Sınavı kazandım. Bir dönem velisi olduğum kızlarım, bu kez benim velim oldu. Onlar sürekli benim durumumu kontrol edip, hocalarımla konuşuyorlardı. Bir kulağımı çekmedikleri kaldı, onun haricinde her şeyi yaptılar." diye konuştu.

Yaş gereği unutkanlık problemi yaşadığını, bu nedenle sınıf arkadaşlarına göre daha fazla çalışmak zorunda kaldığını ifade eden Zeybek, dilini geliştirebilmek için Almanca şarkıları sevmediği halde Alman korosuna katıldığını, kulak aşinalığı olması için pazar günleri Katolik kilisesine gidip ayin dinlediğini belirtti.

Sınıfta yaşı en büyük kişinin kendisi olduğunu ancak bu durumun diğer öğrenciler tarafından hiç yadırganmadığını dile getiren Zeybek, şunları söyledi:

"Sınıfın ağabeyi oldum. Açıkçası önceleri bana 'moruk' diye hitap ederler mi ki diye korkuyordum. Hiç öyle olmadı, hepsi 'ağabey' dedi. Sınıftaki öğrencilerin yüzde 99'u torunum yaşında. Onlarla aynı sıralarda oturup, aynı dersleri işledik. Birlikte çalıştık, okuduk, sohbet ettik, aktiviteler gerçekleştirdik. Kendimi onlarla daha genç hissediyordum. Onlarla birlikte olmaktan mutluluk duyuyordum."

Almanca ve Türkçe özel dersler veriyor

Halil Zeybek, zorlu bir eğitim sürecinin ardından üniversiteyi bitirdiğini ve mezun olduğunu belirtti.

Boş durmak yerine bir şeylerle uğraşmayı, öğrenmeyi ve öğretmeyi çok sevdiğini anlatan Zeybek, Almancayı öğrendikten sonra Türkçe ve Almanca özel dersler vermeye başladığını kaydetti.

Antalya'da çok sayıda yerleşik başka ülke vatandaşı olduğunu dile getiren Zeybek, şu anda talepte bulunan öğrencilere ders verdiğini söyledi. Rusçaya yönelik de bir ilgisinin oluştuğunu aktaran Zeybek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rus arkadaşlarla pratik yapıyorum. Rusça da öğrenmeye başladım. Kısmet olursa bu hafta sonu tekrar sınava gireceğim, ikinci üniversite için. Denizi çok seviyorum, su ürünleri mühendisliğini çok istiyorum ama bu olmazsa eski diller bölümüne tercih yapıp, yine aynı fakültede başka bir katında okumaya devam etmek istiyorum. Beni buradan göndersinler istiyorum Uncalı Mezarlığına. Öğrenmek, öğretmek beni mutlu ediyor, bir kelime öğrenmekten büyük zevk alıyorum."

Emeklilere boş durmamaları ve sevdikleri bir uğraşla meşgul olmalarını tavsiye eden Zeybek, üniversiteye gidemeyen emeklilere de sınavlara girmelerini ve istedikleri bir bölümde eğitime başlamalarını önerdi.

Hiçbir şey için geç olmadığını ifade eden Zeybek, "İnsanın hayalini gecikmiş olsa da gerçekleştirmesi mutluluk verici. İstediğim üniversiteden mezun olabildiğim için Allah'a şükrediyorum. Bana bugünleri gösterdi, anlatırken bile duygulanıyorum." dedi.