Son Dakika Haberleri: "Tereddütsüz devletimizin yanındayız"
Son Dakika Güncel 'Tereddütsüz devletimizin yanındayız'

"Tereddütsüz devletimizin yanındayız"

1 saat önce

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, "Barış Pınarı Harekatı'nda devletimizin yanındayız. Amasız, fakatsız, şüphesiz, tereddütsüz Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen devletin yanındadır.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, " Barış Pınarı Harekatı'nda devletimizin yanındayız. Amasız, fakatsız, şüphesiz, tereddütsüz Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen devletin yanındadır." dedi.

Geylan, Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde, Türk Eğitim-Sen Çorum Şube Bürosu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda savaş değil operasyon yaptığını vurguladı.

Operasyonun başlangıcından bu yana bir hafta geçtiğini belirten Geylan, "Malumunuz devletimiz bir mücadele içinde. Türkiye Kamu-Sen olarak dün Fırat Kalkanı Harekatı'nda ve Zeytin Dalı Harekatı'nda olduğu gibi şimdi de Fırat'ın doğusunu pislikten temizlemek için Barış Pınarı Harekatı'nda devletimizin yanındayız. Amasız, fakatsız, şüphesiz, tereddütsüz Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen devletin yanındadır." diye konuştu.

Teröre karşı operasyonların aralıksız sürmesi gerektiğini ifade eden Geylan, "Şunu talep ediyoruz, gerek yurt içinde gerek yurt dışında devletimizin bekasına, milletimizin selametine kasteden son terör unsuru ortadan kaldırılıncaya kadar bu operasyon devam etmeli." ifadesini kullandı.

"Böyle dönemler turnusol kağıdıdır"

Geylan, böyle dönemlerde kimin hangi pozisyonu aldığının net bir şekilde ortaya çıktığının altını çizerek şunları kaydetti:

"Böyle dönemler turnusol kağıdıdır. Böyle dönemlerde kimin nasıl pozisyon aldığını milletimiz yakından ve dikkatle takip ediyor. Devletimizin terörle mücadelesini 'savaş' diye nitelendirip güya barış tellallığı yapanları da milletimiz dikkatle takip ediyor. Terörle mücadeleye 'savaş' deyip bunun üzerinden barış tellallığı yapanlar, pozisyonlarını alenen ilan etmiş demektir. Nedir onların pozisyonu? Bizim olmadığımız yer. Biz neredeyiz? Devletimizin ve milletimizin yanındayız. Allah askerimize güç versin, devletimize zeval vermesin. İnşallah kayıp vermeden, canımız yanmadan bu operasyon nihayete erer ve devletimizin sınırları pislikten temizlenir."

Tereddütsüz devletimizin yanındayız

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye Kamu Sen, Türk Eğitim Sen, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 06:19 Kaynak: AA
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