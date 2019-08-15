Tereyağı kovasında esrar ele geçirildi
1 saat önce
DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde durdurulan yolcu minibüsünde, tereyağı kovasına gizlenmiş 1 kilo 205 gram esrar ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:20 Kaynak: DHA
DİYARBAKIR'ın Sur
ilçesinde durdurulan yolcu minibüsünde, tereyağı kovasına gizlenmiş 1 kilo 205 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, dün ilçedeki Mermer Jandarma Karakol Komutanlığı önünde kontrol noktası oluşturdu. Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları bir yolcu minibüsünde arama yaptı. Arama sırasında şüpheli hareketler sergileyen yolcunun eşyalarını da inceleyen ekipler, minibüsün bagajında şüpheli yolcuya ait tereyağı kovasına gizlenmiş satışa hazır 1 kilo 205 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.
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