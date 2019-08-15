Son Dakika Haberleri: Tereyağı kovasında esrar ele geçirildi
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Tereyağı kovasında esrar ele geçirildi

1 saat önce

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde durdurulan yolcu minibüsünde, tereyağı kovasına gizlenmiş 1 kilo 205 gram esrar ele geçirildi.

Tereyağı kovasında esrar ele geçirildi, System.String[]
DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde durdurulan yolcu minibüsünde, tereyağı kovasına gizlenmiş 1 kilo 205 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün ilçedeki Mermer Jandarma Karakol Komutanlığı önünde kontrol noktası oluşturdu. Ekipler, şüphe üzerine durdurdukları bir yolcu minibüsünde arama yaptı. Arama sırasında şüpheli hareketler sergileyen yolcunun eşyalarını da inceleyen ekipler, minibüsün bagajında şüpheli yolcuya ait tereyağı kovasına gizlenmiş satışa hazır 1 kilo 205 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Sur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 11:20 Kaynak: DHA
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