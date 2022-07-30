Pataşu nedir? Pataşu (Pate a choux) hamuru nedir? - Son Dakika
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Pataşu nedir? Pataşu (Pate a choux) hamuru nedir?

30.07.2022 23:05
Pataşu nedir? Pataşu (Pate a choux) hamuru nedir?

Tereyağı, su, un ve yumurtadan oluşan Fransız tatlısı pataşu hamurunun (Pate a choux) ne olduğu yemek severler araştırılıyor. Peki, Pataşu nedir? Pataşu (Pate a choux) hamuru nedir?

Fransızca'da Pate a choux olarak bilinen puf gibi kabarmış içi boş hamur türü pataşunun nasıl yapılacağı araştırılıyor. Fransız pasta şeflerinin vazgeçilmezi pataşu hamuru nasıl yapılır? Pataşu malzemeleri neler? İşte detaylar…

PATAŞU HAMURU MALZEMELERİ NELER?

  • 240 ml su (1 su bardağı + 4 yemek kaşığı)
  • 12 gram toz şeker (1 yemek kaşığı)
  • 3 gram tuz (Bir çimdik)
  • 125 gram tereyağı (veya margarin)
  • 150 gram un (1 su bardağı + 4 yemek kaşığı)

PATAŞU HAMURU NASIL YAPILIR?

240 mililitre suyu boş tencereye boşaltın ve üstüne 12 gram toz şeker, 3 gram tuz ve 125 gram tereyağını ekleyerek ocağın altını yakın. Tereyağın erimesini bekleyin. Tereyağ eriyip fokurdamaya başlayınca 150 gram unu yavaş yavaş karıştırarak ekleyin ve hamur kıvamına getirin. Hamur kıvamına geldikten sonra ocaktan alın ve soğumaya bırakın. Soğuyunca çırpma kabına yerleştirin ve hamura 4 yumurtayı teker teker ekleyin. Her eklemede bir dakika çırpın. Çırpma işlemi bittikten sonra sıkma torbasına hamuru aktarın ve pataşunun şeklini verin.

Son olarak ise önceden ısıtılmış 175 derecede 30-40 dakika pişirin ve pataşu hamuru artık yenmeye hazır.

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