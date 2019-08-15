Tereyağına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde tereyağı kovası içerisine gizlenmiş 1 kilo 205 gram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde tereyağı kovası içerisine gizlenmiş 1 kilo 205 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Sur ilçesi Mermer Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yapılan yol kontrol ve arama faaliyetinde durdurulan minibüsün içerisinde şüpheli hareketler sergileyen bir kişinin üstü ve bagajdaki eşyaları arandı.

Şahsa ait donmuş tereyağı kovasında iki paket içerisinde 1 kilo 205 gram esrar ele geçirildi.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Mayıs dönemi işsizlik oranı açıklandı

"Uzasa işi karıştıracağız" diyen Türk-İş Başkanı Atalay'a kendisine bağlı sendikadan istifa çağrısı

İstanbul beklenen büyük depreme hazır mı?

Son dakika! ABD'li korgeneral Müşterek Hareket Merkezi'yle ilgili Şanlıurfa'ya gidecek