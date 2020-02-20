Terfi hattı projesinde sona gelinde - Son Dakika

Amasya İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü yatırım programı çerçevesinde yürütülen projelerden Gümüşhacıköy ilçesine bağlı Keçiköy'de içme suyu terfi binası ve terfi hattı projesinde sona gelindi.



Daha önceden İl Özel İdaresi tarafından sıhhi hale getirilen içme suyu deposuna yapılan terfi binası ve 800 metre terfi hattı marifetiyle su ulaştırılacak. Köyde yaşayan vatandaşlara içme suyu kaynağı oluşturmak üzere tesis edilen terfi binası dış etkenlere karşı da tel örgü sistemiyle korunaklı hale getirilerek hizmete açılacak.



İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, "Köylerimizde yapmış olduğumuz fizibilite çalışmaları sonucunda sıhhi hale getirdiğimiz içme suyu depolarımıza kaynak oluşturmak maksadıyla terfi binası inşa ederek su temini sağlamaktayız" dedi. - AMASYA