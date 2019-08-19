Son Dakika Haberleri: Terfi noktalarında bakım çalışmaları sürüyor
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Terfi noktalarında bakım çalışmaları sürüyor

49 dakika önce

HATSU, içme suyunun depolardan hatlara iletildiği terfi noktalarındaki elektrik sistemlerinde bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.

Terfi noktalarında bakım çalışmaları sürüyor, System.String[]

HATSU Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı mobil ekipleri tarafından Hatay genelinde terfi merkezleri, su depoları ve içme suyu kuyularındaki elektrik aksamlarının bakımdan geçtiğini aktaran Genel Müdürlük, kent genelinde faaliyette olan ve yeni yapılan depolarda elektrik sistemlerinin sağlıklı şekilde çalışmasını sürdürmek amacıyla yenileme ile rutin kontrollerin yapıldığını kaydetti.

Tesislerin sağlıklı ve sürekli şekilde işlevini yerine getirmesi adına elektrik panolarında, jeneratörlerde, haberleşme sistemleri, kuyu pompaları ve diğer ekipmanlarda bakım çalışmalarının sürdüğünü aktaran İdare, yapılan planlı çalışmalar sayesinde su iletiminin sağlıklı şekilde sağlandığını belirtti.

Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:21 Kaynak: Bültenler
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