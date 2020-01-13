Terhis olan askerin yaralı bulduğu şahin korumaya alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Terhis olan askerin yaralı bulduğu şahin korumaya alındı - Son Dakika

Terhis olan askerin yaralı bulduğu şahin korumaya alındı

16 dakika önce

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, bugün terhis olan Abdulkadir Özbak tarafından yol kenarında vurulmuş halde bulunan yaralı kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edildi.

Terhis olan askerin yaralı bulduğu şahin korumaya alındı, System.String[]

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, bugün terhis olan Abdulkadir Özbak tarafından yol kenarında vurulmuş halde bulunan yaralı kızıl şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edildi.

Manavgat Side Özel Eğitim Merkez Komutanlığı'nda vatani görevini tamamlayarak, terhis olan jandarma er Abdulkadir Özbak, ağabeyiyle birlikte gezmeye gittiği Manavgat Şelalesi'nde yaralı bir kuşun yol kenarına düştüğünü gördü. Kuşun yaralı kızıl şahin olduğunu fark eden Özbak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürlüğü Köprülü Kanyon Milli Park Şefliği'ni arayarak, bilgi verdi. Köprülü Kanyon Milli Parkı Şefliği yetkililerine teslim edilen kızıl şahin, tedaviye alındı.

Kanatlarından yaralı kuşu bulan Abdulkadir Özbak, "Ağabeyimle beraber Manavgat Şelalesi'ni gezmeye geliyorduk. Tarlanın yanına kuşun düştüğünü gördük. Yanına gittik, baktık, şahin. Kanatları yaralı uçamıyor. Tedavi edilecek" dedi.

Öte yandan aynı bölgede bugün sabah saatlerinde de yaralı bir şahin daha bulunup, Köprülü Kanyon Milli Parklar yetkililerine teslim edildiği, şahinlerin kaçak avcılar tarafından vurulmuş olabileceği belirtildi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar, Manavgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 05:04 Kaynak: DHA
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