TERHİS OLAN ASKERLER MEMLEKETLERİNE DOĞRU YOLA ÇIKTI - Son Dakika

TERHİS OLAN ASKERLER MEMLEKETLERİNE DOĞRU YOLA ÇIKTI
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında terhisi ertelenen askerler bugün tezkerelerini alarak, Maltepe'de bulunan General Nurettin Baransel Kışlası'ndan hareket eden şehirlerarası otobüslerle memleketlerine doğru yola çıktı.
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında terhisi ertelenen askerler bugün tezkerelerini alarak, Maltepe'de bulunan General Nurettin Baransel Kışlası'ndan hareket eden şehirlerarası otobüslerle memleketlerine doğru yola çıktı.
Koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında ülke genelinde terhis işlemleri askıya alınmıştı. Bugün itibariyle terhis olan askerler, memleketlerine doğru yola çıktı. İstanbul Anadolu Yakası'ndaki birliklerinden terhis olacak askerler askeri araçlarla Maltepe'de bulunan General Nurettin Baransel Kışlası'na getirildi. Askerler, kışlaya gelen şehirlerarası otobüslere binerek memleketlerine doğru yola çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 12:21 Kaynak: DHA
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