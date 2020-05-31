Terhis olan askerler memleketlerine gidiyor - Son Dakika

Terhis olan askerler memleketlerine gidiyor
Gaziantep Otogarı girişi Otobüslerini bekleyen terhis olan askerlerden detaylar Gaziantep'te vatani görevlerini yapan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında terhisleri ertelenen askerler, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 31 Mayıs'ta terhislerin, 5 Haziran'da celplerin...
Gaziantep Otogarı girişi
Otobüslerini bekleyen terhis olan askerlerden detaylar Gaziantep'te vatani görevlerini yapan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında terhisleri ertelenen askerler, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın 31 Mayıs'ta terhislerin, 5 Haziran'da celplerin başlamasını planladıklarını açıklamasının ardından terhis oldu. Askerler, memleketlerine gidebilmek için Gaziantep Otogarı'nda otobüslerini bekledi.
Haber Yayın Tarihi: 31.05.2020 01:57 Kaynak: AA
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