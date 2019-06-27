Terhis olan askerlerden halaylı kutlama

ASKERLİK süresini 6 aya indiren, bedelli askerlik uygulamasını ise kalıcı hale getiren yeni askerlik sisteminin yürürlüğe girmesiyle, Denizli'de erken terhis heyecanı yaşandı. Kışlalardan çıkan askerler, memleketlerine yola çıkmadan önce halay çekerek kutlama yaptı.Yeni askerlik sisteminin TBMM'de kabul edilmesiyle birlikte kışlalarda terhisler başladı. Denizli'de bulunan 11. Komando Tugay Komutanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı'nda halihazırda silah altında olan ve askerlik süresi 6 ayı geçmiş 800 asker, terhis olmaya başladı. Bu sabahtan itibaren kışlalardan ellerinde terhis belgesi ve bavullarıyla çıkan askerler, kışlalarının önünde cep telefonlarıyla toplu hatıra fotoğrafları ve özçekimler yaptı. Memleketlerine gitmek için Oto Santral Garajı'na gelen askerler, otobüslere binmeden önce terhis sevincini birlikte halay çekerek kutladı.İKİZ ASKERLER TERHİS OLDUKale ilçesinde jandarma olarak görev yaparken terhis olan ikiz kardeşler Abdülkadir Koç ile Abdulsamet Koç da teskere sevinci yaşadı. Abdülkadir Koç, yasa Meclis'ten geçtiğinde bayram sevinci yaşadıklarını belirterek, "98/4 tertip askerlik yaptım. Kale İlçe Jandarma Komutanlığı'nda şofördüm. Bu yasayı askere geldiğimizden beri bekliyorduk. Askerlik yasası çıktı. Bayramı ailemizle yaşayamadık ama asker arkadaşlarımızla yasa geçtiğinde bayram sevinci yaşadık" dedi. Abdulsamet Koç ise, acemi birliğinde iki kardeş olarak birlikte askerlik yaptıklarını ifade ederek, "Acemi birliğinden sonra ikizimle Kale İlçe Jandarma Komutanlığı'na geldik. 160 gün kala terhis olduk. Çok mutluyuz" diye konuştu.ASKERLİĞİNİN BİTMESİNE 1 GÜN KALA TERHİS OLDUAskerliğinin bitmesine 1 gün kala yasayla terhis olduğunu ifade eden Sıracettin Sunmak ise, "Yasa geçmemiş olsaydı 1 gün sonra terhis olacaktım. Askerliğim 1 gün sonra bitecekti. Benim için değişen pek bir şey olmadı" dedi.

- Denizli