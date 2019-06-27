Terhis olan askerleri taşıyan taksi kamyona çarptı: 6 yaralı

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Terhis olan askerleri taşıyan taksi kaza yaptı: 6 yaralı

Fener Ol için atılan SMS 1,6 milyonu geçti

10 milyon liralık vurgun! Üç çocuğu ve eşini bıraktı, Azeri sevgilisiyle yurt dışına kaçtı