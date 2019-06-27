Terhis olan askerleri taşıyan taksi kamyona çarptı: 6 yaralı
41 dakika önce
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde vatani görevlerini tamamlayan askerlerin bulunduğu taksinin bir kamyona çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:03
'nin Gelibolu
ilçesinde vatani görevlerini tamamlayan askerlerin bulunduğu taksinin bir kamyona çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
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