Son Dakika Haberleri: Terhis olan gençler kaza yaptı: 6 yaralı
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Terhis olan gençler kaza yaptı: 6 yaralı

1 saat önce

ÇANAKKALE 'nin Gelibolu ilçesinde yeni askerlik yasasından yararlanarak terhis olan askerleri taşıyan taksi, önündeki kamyona çarptı.

Terhis olan gençler kaza yaptı: 6 yaralı, System.String[]
ÇANAKKALE 'nin Gelibolu ilçesinde yeni askerlik yasasından yararlanarak terhis olan askerleri taşıyan taksi, önündeki kamyona çarptı. Kazada, taksi şoförü ile yanındaki 5 genç yaralandı.
Kaza, saat 00.30 sıralarında Gelibolu- Keşan karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Yeni askerlik sisteminin yürürlüğe girmesinin ardından Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesindeki 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan terhis olan 5 asker, Sergen Salman yönetimindeki 17 T 4073 plakalı ticari taksiye binerek ilçe merkezine gitmek için yola çıktı. İlçeye 15 kilometre mesafede taksi, aynı yöne giden Remzi Şahin yönetimindeki 10 AL 270 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Kazada, ticari taksinin şoförü Sergen Salman ile 5 genç yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Durumu ağır olan 2 genç,  Keşan Devlet Hastanesi'ne, sürücü Sergen Salman'ın da aralarından bulunduğu 4 kişi ise Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


- Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 08:45 Kaynak: DHA
Çanakkale, Gelibolu, Güncel
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