Terhisine bir gün kala kazada yaşamını yitiren asteğmen toprağa verildi - Son Dakika

Kıbrıs'tan uçakla Dalaman Havalimanı'na getirilen Ekerel, daha sonra baba ocağı Patlangıç Mahallesindeki evine helallik için getirildi. Evinden helallik alınan Ekerel, Çatalarık Şehir Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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