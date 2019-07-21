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Terhisini beklerken ölüm haberi geldi

44 dakika önce

Erzurum'da vatani görevini yapmakta olan Yalovalı genç, terhisine 2 ay kala rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Erzurum'da vatani görevini yapmakta olan Yalovalı genç, terhisine 2 ay kala rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yalova'nın Hacımehmet köyünde yaşayan Hüseyin Candan (24) vatani görevini yapmak üzere Erzurum'a gitti. Askerliğin 6 aya düşmesi sonrasında 2 ay askerliği kalan genç, geçtiğimiz günlerde birliğinde rahatsızlandı. Hemen askeri hastaneye kaldırılan genç, durumunun daha da ağırlaşması sonrasında yoğun bakıma alındı. Candan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. Gencin ölüm haberi teskeresini bekleyen ailesinin evine ateş düşürdü.

Gencin cenazesi Erzurum'da düzenlenecek olan askeri törenin ardından Yalova'ya gönderilecek. Yalova'nın Hacımehmet köyünde kılınacak cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlanacak olan Hüseyin Candan köy mezarlığında defnedilecek. - YALOVA
Yalova, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 10:58 Kaynak: İHA
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