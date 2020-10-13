Terhune'de yeni iki toplu mezar bulundu - Son Dakika

Terhune'de yeni iki toplu mezar bulundu

13.10.2020 00:57
Terhune'de yeni iki toplu mezar bulundu, System.String[]

Libya'da Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Trablus merkezli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, darbeci General Hafter'e bağlı güçlerden kurtarılan Terhune kentinde yeni 2 toplu mezar bulunduğunu duyurdu.

Libya'da Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Trablus merkezli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, darbeci General Hafter'e bağlı güçlerden kurtarılan Terhune kentinde yeni 2 toplu mezar bulunduğunu duyurdu.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, darbeci General Hafter'e bağlı güçlerden kurtarılan Terhune kentinde yeni 2 toplu mezar bulunduğu belirtildi. Hükümet, şehirdeki Meşru El-Rabt bölgesinde keşfedilen ilk mezarlığın 4 ceset içerdiğini belirterek, Kayıpları Arama ve Tespit Kurumuna bağlı ekiplerinin cesetleri çıkarmaya devam ettiğini vurguladı. Hükümet ayrıca ilk mezarlıktaki arama çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2. mezarlıkta çalışmaların başlayacağını sözlerine ekledi.

Öte yandan, geçtiğimiz Haziran'dan bu yana başkent Trablus ve Terhune kentinde çok sayıda toplu mezar bulunmuştu. - TRABLUS

Halife Hafter, Trablus, Libya, Mezar, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Terhune'de yeni iki toplu mezar bulundu - Son Dakika

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