Terhune'deki toplu mezarlarda 6 cansız beden daha bulundu - Son Dakika

Terhune'deki toplu mezarlarda 6 cansız beden daha bulundu

Libya'nın doğusunda darbeci General Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune'de bulunan toplu mezarlardan 6 cansız beden daha bulundu.

Libya'nın doğusunda darbeci General Hafter'e bağlı milislerden kurtarılan Terhune'de bulunan toplu mezarlardan 6 cansız beden daha bulundu.

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Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti, (UMH) darbeci General Hafter güçlerinden geri aldığı başkent Trablus ve Terhune'de bulduğu toplu mezarlarda son yapılan kazı çalışmalarında yeni 6 cansız beden daha buldu. Libya'da Kayıp Kişileri Arama ve Tanımlama Genel Kurumu Başkanı Kamal Al-Siwi, Terhune kentindeki toplu mezarlardan yapılan kazı çalışmalarının başladığı günden bugüne 30 ceset çıkartıldığını ve Terhune dahil olmak üzere Trablus'un batısında bulunan toplu mezarlardan çıkartılan ceset sayısı 219'a yükseldiğini söyledi. Al-Siwi, toplu mezarlardan şüphelenilen tüm yerlerde arama çalışmalarının yapılacağı vurguladı.


Öte yandan 5 Haziran tarihinde Ulusal Mutabakat Hükümeti General Hafter güçlerinden Terhune kontrol altına alabildi. Terhune kenti daha önce General Hafter güçleri için stratejik olması bakımından önem taşıyor. - TRABLUS

Halife Hafter, Trablus, Libya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 10:23 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Terhune'deki toplu mezarlarda 6 cansız beden daha bulundu - Son Dakika
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