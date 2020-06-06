- Terhune kentinde Hafter milislerine ait çok sayıda tanka el konuldu - Son Dakika

- Terhune kentinde Hafter milislerine ait çok sayıda tanka el konuldu

TRABLUS - Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçlerin dün kontrol altına aldığı Terhune kentinde Hafter milislerine ait çok sayıda tanka el konuldu.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı güçler, dün Trablus'un 90 kilometre güneydoğusunda bulunan Terhune kentinde kontrolü sağlamasının ardından kentte Hafter milislerine ait bir kampı ele geçirdi. Kampın içindeki çok sayıda tanka el koyan UMH güçleri, Hafter milislerine ait mühimmatlar da ele geçirdi.