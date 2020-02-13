Terim ailesinin acı günü - Son Dakika
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Terim ailesinin acı günü

7 saat önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in eşi Fulya Terim'in annesi Rezzan Meral Aksu son yolculuğuna uğurlandı.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in eşi Fulya Terim'in annesi Rezzan Meral Aksu son yolculuğuna uğurlandı.


Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kayınvalidesi Rezzan Meral Aksu vefat etti. Merhume için ikindi namazına müteakip Zincirlikuyu Cami'nde cenaze namazı kılındı. Terim'i bu acı gününde Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve yönetim kurulu üyeleri, futbol takımı oyuncuları ve teknik heyeti, eski futbolcuları Arda Turan, Hakan Balta, sanat, spor ve siyaset camialarından birçok isim ve yakınları yalnız bırakmadı. Terim ve ailesi, tören öncesi tek tek taziyeleri kabul etti.


Rezzan Meral Aksu'nun cenazesi daha sonra Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. - İSTANBUL

Fulya Terim, Fatih Terim, Aksu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 05:29 Kaynak: İHA
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