Son Dakika Haberleri: Terim-Aydoğdu Kavgasının Cezası Belli Oldu

Terim-Aydoğdu Kavgasının Cezası Belli Oldu

36 dakika önce

İzmir'in Çeşme ilçesinde Selahaddin Aydoğdu ile kavga ettiği iddia edilen Fatih Terim'e mahkeme, "basit yaralama" suçundan 3 bin lira para cezası verdi.

Terim-Aydoğdu Kavgasının Cezası Belli Oldu, System.String[]
İzmir'in Çeşme ilçesinde Selahaddin Aydoğdu ile kavga ettiği iddia edilen Fatih Terim'e mahkeme, "basit yaralama" suçundan 3 bin lira para cezası verdi.

Fatih Terim'in, Türkiye Futbol Direktörü olarak görev yaptığı dönemde damatları ve iki özel korumasıyla, İzmir Çeşme Alaçatı'daki bir kebapçıya giderek, mekan sahibi Selahaddin Aydoğdu'ya saldırdığı, daha sonra garsonların da karıştığı büyük bir kavga yaşandığı iddia edilirken, olay anına ilişkin görüntüler de basında yer aldı.

Olayın ardından Terim'in Selahaddin Aydoğdu'yu darp ettiği iddiasıyla dava açıldı. Çeşme 2. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü karar duruşmasına yalnızca tarafların avukatları katıldı.

Dosyada sanık olarak yer alan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e "basit yaralama" suçundan 120 gün adli para cezası veren hakim, bunu 3 bin TL adli para cezası çevirerek, Terim'in sabıkasız olması nedeniyle bu cezayı da erteledi. Diğer sanık Emin Önal'a ise "basit tehdit" suçundan 720 TL adli para cezası verildi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:25 Kaynak: İHA

kavga, İzmir, Fatih Terim, Çeşme, 3. Sayfa
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