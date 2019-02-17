Terim: "Belhanda Mutlu Olduğu Zaman Performansı da Yükseliyor" (3)
57 dakika önce
- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in açıklamaları İSTANBUL - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa karşısında elde ettikleri galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söyledi.
- Galatasaray
Teknik Direktörü Fatih Terim
'in açıklamaları İSTANBUL - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa
karşısında elde ettikleri galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söyledi. (3)
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:05 Kaynak: AA
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