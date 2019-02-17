Son Dakika Haberleri: Terim: "Belhanda Mutlu Olduğu Zaman Performansı da Yükseliyor" (3)

Terim: "Belhanda Mutlu Olduğu Zaman Performansı da Yükseliyor" (3)

57 dakika önce

- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in açıklamaları İSTANBUL - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa karşısında elde ettikleri galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Terim:
- Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in açıklamaları İSTANBUL - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa karşısında elde ettikleri galibiyetten dolayı mutlu olduğunu söyledi. (3)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 11:05 Kaynak: AA

Kasımpaşa, Fatih Terim, Spor
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