Son Dakika Haberleri: Terim: "Ben Umudumu Hiçbir Zaman Kaybetmem" - İstanbul

Terim: "Ben Umudumu Hiçbir Zaman Kaybetmem" - İstanbul

16 dakika önce

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Benfica maçı sonrası basın toplantısı düzenledi.

Terim:
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Benfica maçı sonrası basın toplantısı düzenledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:34 Kaynak: AA

Benfica, Avrupa, Fatih Terim, Güncel
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