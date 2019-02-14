Terim: "Ben Umudumu Hiçbir Zaman Kaybetmem" - İstanbul
16 dakika önce
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Benfica maçı sonrası basın toplantısı düzenledi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadıkları Benfica maçı sonrası basın toplantısı düzenledi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 11:34 Kaynak: AA
Fernando Muslera Hakemin Penaltı Kararına İsyan Etti!
Galatasaraylı Taraftarlar Hakem Manzano'yu Topa Tuttu
Ünlü Spikerler Fatih Portakal ile Buket Aydın'ın Tanzim Satış Kavgası Gündem Oldu
AK Parti'den 14 Şubat Sevgiler Günü Paylaşımı